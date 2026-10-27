Lider în Liga 2, Politehnica Timișoara se gândește din ce în ce mai serios la promovarea în Superliga României, dar și la noul stadion. Arena ”Eroii Timișoarei” va fi casa echipei de pe Bega până la renovarea stadionului ”Dan Păltinișanu”.

Stadionul ”Eroii Timișoarei”, aproape gata!

Lucrările la Stadionul "Eroii Timișoarei" aveau inițial termen de finalizare în luna decembrie a acestui an, însă Poli pare că se va muta în noua casă în februarie 2027, atunci când este programat primul meci oficial din următorul an.

Pe pagina de Facebook ”Timișoara de pe Bega” au apărut mai multe imagini de la lucrările stadionului ”Eroii Timișoarei”. La șantier au fost aduse mai multe scaune albe, care ar urma să fie montate în perioada următoare.

Noul stadion din Banat se întinde pe o suprafață de 9.000 de mp și ar urma să aibă o capacitate 10.101 locuri.