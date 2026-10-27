GALERIE FOTO Cel mai nou stadion din România se apropie de inaugurare! Imagini spectaculoase

Cel mai nou stadion din România se apropie de inaugurare! Imagini spectaculoase Fotbal intern
SPORT.RO
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Una dintre echipele de tradiție din fotbalul românesc se va bucura, cât de curând, de un stadion nou.

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Lider în Liga 2, Politehnica Timișoara se gândește din ce în ce mai serios la promovarea în Superliga României, dar și la noul stadion. Arena ”Eroii Timișoarei” va fi casa echipei de pe Bega până la renovarea stadionului ”Dan Păltinișanu”.

Stadionul ”Eroii Timișoarei”, aproape gata!

Lucrările la Stadionul "Eroii Timișoarei" aveau inițial termen de finalizare în luna decembrie a acestui an, însă Poli pare că se va muta în noua casă în februarie 2027, atunci când este programat primul meci oficial din următorul an.

Pe pagina de Facebook ”Timișoara de pe Bega” au apărut mai multe imagini de la lucrările stadionului ”Eroii Timișoarei”. La șantier au fost aduse mai multe scaune albe, care ar urma să fie montate în perioada următoare.

Noul stadion din Banat se întinde pe o suprafață de 9.000 de mp și ar urma să aibă o capacitate 10.101 locuri.

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"Mai sunt lucruri de făcut pe exterior, dar sper ca pe 20 februarie, când începe sezonul de primăvară, să putem veni aici cu echipa pe locul 1, iar suporterii să vină pe un stadion cu condiții bune.

Certitudinea mea e că pe 20 februarie vom putea juca pe noul stadion al Timișoarei. Ar fi bine dacă am putea intra și în decembrie, dar să nu forțăm lucrurile prea mult", a spus Ion Timofte, directorul sportiv al lui Poli, pentru PRO TV.

Poli Timișoara are 27 de puncte în acest sezon de Liga 2 și este singura echipă neînvinsă în acest sezon după 11 etape. Echipa lui Dan Alexa este urmată de CSM Slatina, care are 25 de puncte, dar nu are drept de promovare în Superliga.

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