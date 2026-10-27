Singurul de la Rakow care a greșit! Bogdan Racovițan, salvat de portar în Cupa Poloniei

Motor Lublin, cu portarul român Mihai Popa printre titulari, a deschis scorul în minutul 51. Goalkeeperul oaspeților, Kacper Trelowski, a încercat să îl dribleze în propriul careu pe Karol Czubak, a pierdut mingea și l-a faultat pe atacantul gazdelor. Lovitura de la 11 metri a fost transformată de senegalezul Mbaye Jacques Ndiaye. Gazdele au mai avut ocazii prin Rony Lopes și Czubak în prima repriză, iar în partea secundă Bartosz Bereszyński și același Czubak au trimis mingea în bară, în urma unor lovituri de la colț.

Internaționalul în vârstă de 26 de ani a fost singurul din echipa sa care a ratat de la 11 metri, însă formația pregătită de Dawid Szwarga a obținut calificarea după 1-1 în timpul regulamentar și în prelungiri, respectiv 3-1 la loteria penalty-urilor.

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Calificare decisă de portarul de rezervă

Raków Częstochowa, care în campionat o învinsese pe Motor Lublin pe teren propriu cu scorul de 2-1, a restabilit egalitatea în minutul 90+4. Lamine Diaby-Fadiga a înscris cu un șut de la distanță și a trimis meciul în prelungiri.

Înaintea reprizelor suplimentare, portarul Trelowski a părăsit terenul din cauza unei accidentări, fiind înlocuit în minutul 91 de bosniacul Tarik Karic. Deși oaspeții au dominat cele 30 de minute de prelungiri în superioritate numerică, scorul a rămas neschimbat, iar câștigătoarea a fost stabilită la loviturile de departajare.

La penalty-uri, Bogdan Racovițan a fost singurul jucător al oaspeților care a ratat de la punctul cu var. Totuși, Tarik Karic a apărat două execuții ale celor de la Motor Lublin și a asigurat prima victorie pentru antrenorul Dawid Szwarga, aflat la al doilea meci de la revenirea pe banca tehnică a celor de la Raków.

Pentru Bogdan Racovițan, fotbalist cotat la două milioane de euro, acesta a fost al 17-lea meci jucat în actualul sezon în toate competițiile. Înaintea confruntării din Cupa Poloniei, stoperul născut la Dijon adunase 11 prezențe ca integralist în Ekstraklasa și cinci apariții în preliminariile Conference League, adunând 1.470 de minute pe teren în stagiunea 2026/2027.