Dinamo - Chindia Târgoviște, ora 19:00, LIVE TEXT

”Câinii” au câștigat cu 4-1 în prima etapă din cadrul competiției, împotriva celor de la Sporting Liești, iar o victorie în această seară le poate asigura calificarea matematică în fazele eliminatorii ale competiției, cu o etapă înainte de final.

În ultima rundă din Cupa României, Dinamo va avea parte de un test dificil, pe terenul campioanei Universitatea Craiova, care are trei puncte în grupă după 2-1 în prima etapă cu FC Bacău.

De partea cealaltă, Chindia Târgoviște vine după o înfrângere în prima etapă din Cupa României, scor 1-0 cu FC Voluntari, dar se concentrează pe campionat. În Liga 2, dâmbovițenii se numără printre formațiile favorite la promovare.

„Jucăm împotriva unei echipe foarte dificile, care face o treabă extraordinară în campionat. Cel mai important este că trebuie să câștigăm. Dacă tratăm partida cu superficialitate sau ne gândim la alte lucruri, vom avea probleme.

Atitudinea pe care o vom avea pe teren va fi esențială pentru a obține victoria. Va fi un meci greu, credeți-mă, pentru că ei fac o treabă excelentă și se luptă pentru promovare. Trebuie să tratăm jocul cu maximă seriozitate, altfel vom suferi. Cred foarte mult în lotul nostru”, a spus Nuno Campos, antrenorul lui Dinamo, la conferința de presă.