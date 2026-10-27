Mirel Rădoi, gata să preia o forță din SuperLiga! Anunțul care poate aprinde lupta la vârf

După mandatele încheiate prematur la FCSB și Gaziantep, tehnicianul este pregătit să preia o nouă echipă din campionatul intern. Potrivit spuselor lui Dumitru Dragomir, fostul selecționer va semna în următoarele luni cu un club aflat printre primele șase din Superliga.

„Antrenor bun Coelho, dar și cel care a făcut echipa, Rădoi. Eu știu mai bine decât toți. Rădoi nu-i băga în seamă și de aceea nu îl sufereau… La primăvară. Fac pariu pe cât vrei. Performanță o să facă, la o echipă de top. S-ar putea chiar din primăvară, acum. O echipă de top din România, acum din primele șapte. Reține ce ți-am spus”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.