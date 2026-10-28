Corona Brașov - FC Argeș, Minerul Lupeni - Poli Timișoara și Sporting Liești - FC Bacău, de la 15:00. Meciurile zilei din Cupa României, LIVE TEXT pe Sport.ro

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Miercuri, pe 28 octombrie, se joacă cinci partide din faza grupelor Cupei României. De la ora 15:00, se vor disputa Corona Brașov - FC Argeș (Grupa C), Minerul Lupeni - Poli Timișoara (Grupa A) și Sporting Liești - FC Bacău (Grupa D). LIVE TEXT: Corona Brașov - FC Argeș (Grupa C), de la 15:00 În prima etapă din faza grupelor, Corona Brașov a încheiat la egalitate, scor 2-2, pe teren propriu împotriva lui FC Bihor. FC Argeș a pierdut pe teren propriu, 0-5, împotriva celor de la FCSB.

Până acum, în etapa a doua din Grupa C, s-a disputat Csikszereda - FC Bihor 1-2. Mai este programat Gloria Bistrița - FCSB (29 octombrie, 21:30).

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LIVE TEXT: Minerul Lupeni - Poli Timișoara (Grupa A), de la 15:00

Ambele formații au fost învinse în runda inaugurală din faza grupelor. Poli Timișoara a cedat, 0-2, pe terenul propriu contra Rapidului, iar Minerul Lupeni a fost învinsă acasă de UTA, 0-3. În Grupa A, în etapa a doua, s-au jucat UTA - FC Botoșani 2-2 și Corvinul - Rapid 0-0.

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LIVE TEXT: Sporting Liești - FC Bacău (Grupa D), de la 15:00

LIVE TEXT: Dinamo - Chindia (Grupa D), de la 19:00 Găsiți toate detaliile despre meci AICI.

În prima etapă, Sporting Liești a cedat acasă cu 1-4 în fața lui Dinamo, în timp ce FC Bacău a fost învinsă, tot pe teren propriu, de Universitatea Craiova (1-2). Mai sunt programate Dinamo - Chindia (astăzi, 19:00) și FC Voluntari - Universitatea Craiova (29 octombrie, 19:00).

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LIVE TEXT: CFR Cluj - „U” Cluj (Grupa B), de la 21:30

CFR Cluj s-a impus cu 3-1, în deplasare, contra lui Sepsi Sfântu Gheorghe, iar „U” Cluj a învins-o acasă pe Petrolul cu 1-0. Din etapa a doua a Grupei B s-a mai jucat până acum Progresul Spartac - Petrolul Ploiești 0-6. Mai este programat Concordia - Sepsi (29 octombrie, 17:00). Găsiți toate detaliile despre CFR Cluj - „U” Cluj AICI.

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