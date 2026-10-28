Al-Hamlawi, culisele plecării de la Craiova, dezvăluite de presa arabă: „Mai aproape ca oricând!“

Al-Hamlawi, culisele plecării de la Craiova, dezvăluite de presa arabă: „Mai aproape ca oricând!“ Superliga
SPORT.RO
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Situația atacantului de 26 de ani e monitorizată intens de jurnaliștii palestinieni, entuziasmați de cifrele și de prestațiile vedetei naționalei lor la un club european.

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Assad Al-HamlawiUniversitatea CraiovaGetafe
Din articol

De foarte mult timp n-a mai avut naționala Palestinei un fotbalist care să stârnească un interes atât de mare printre suporteri! La ora actuală, se poate spune, fără nicio exagerare, că Assad Al-Hamlawi și-a „eclipsat“ colegii de la prima reprezentativă.

Statutul de star la care a ajuns vârful de 1,88 de metri are în spate amicalele din septembrie și octombrie, plus o dezvăluire a selecționerului Ihab Abu Jazar din zilele trecute. În meciurile de verificare cu Noua Zeelandă (2-2), Tadjikistan (4-2) și China (5-0), Al-Hamlawi a marcat cinci goluri. Și când au văzut și cifrele sale de la Universitatea Craiova, mulți jurnaliști palestinieni au început să spună, răspicat, că Al-Hamlawi poate fi următorul mare fotbalist arab din Europa, urmașul lui Mohamed Salah.

Apoi, a venit declarația selecționerului Ihab Abu Jazar (46 de ani), care a povestit că noul star al primei reprezentative ar fi putut juca pentru alte naționale, având în vedere că s-a născut în Suedia, dintr-un tată palestinian și o mamă suedeză. Al-Hamlawi a ținut însă să fie un „fiu al Palestinei“, după cum s-a exprimat selecționerul. Iar această afirmație a crescut și mai mult cota de popularitate a atacantului.

În acest context, presa sportivă din Palestina e foarte interesată de tot de ce face Al-Hamlawi și, inclusiv meciurile sale în tricoul Craiovei sunt transmise prin livestream pe multe site-uri arabe. Dar subiectul principal legat de fotbalistul de 26 de ani e viitoarea sa destinație. Pentru că palestinienii sunt tot mai convinși că Al-Hamlawi e pe picior de plecare de la Craiova.

„Al-Hamlawi, mai aproape ca oricând de un transfer mare!“

Acum, jurnalistul Mohammad Al-Akhras a dezvoltat, la rândul său, subiectul plecării lui Al-Hamlawi de la Universitatea Craiova. Ziaristul palestinian susține că mutarea ar urma să se realizeze în mercato de iarnă.

„Atacant prolific, Assad Al-Hamlawi e mai aproape ca oricând de un transfer mare la un club european important. Prestațiile sale excelente, de la începutul acestui sezon, i-au oferit această oportunitate. Pe adresa jucătorului au sosit deja câteva oferte. În capul listei, e propunerea de la clubul spaniol, Getafe. Gruparea din România, la care e legitimat Al-Hamlawi acum, face tot posibilul ca vedeta echipei să nu plece până la finalul acestui sezon. De altfel, Craiova a refuzat vânzarea lui Al-Hamlawi, în vară, considerându-l un om de bază. Chiar și așa, în mercato de iarnă, Craiova nu o să aibă de ales. La ce oferte vin pentru Al-Hamlawi, foarte probabil, atacantul va face pasul la o echipă mai mare“, a dezvăluit Mohammad Al-Akhras.

Craiova a cerut 5 milioane de euro pentru Al-Hamlawi

La ora actuală, toate informațiile care apar despre posibila plecare a lui Al-Hamlawi de la Craiova sunt la nivel de speculații. Cert a fost doar ce a precizat clubul Al-Ahly Cairo (Egipt), când a oferit detalii despre negocierile cu formația din Bănie, în vară.

Acum două săptămâni, când s-a scris că Al-Ahly va reîncerca pista Al-Hamlawi în iarnă, egiptenii au dezmințit această variantă, spunând că prețul solicitat de Universitatea, în vară, de cinci milioane de euro, e peste posibilitățile lor financiare.

Assad Al-Hamlawi a sosit, la Craiova, în vara anului 2025, de la Slask Wroclaw (Polonia), în schimbul sumei de un milion de euro. Între timp, el a adunat 26 de goluri și 5 pase de gol, în 66 de meciuri pentru Universitatea.

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