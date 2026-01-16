Yanis Pîrvu a fost cel care a marcat unicul gol al partidei și a adus trei puncte mari pentru echipa lui Bogdan Andone. De cealaltă parte, FCSB se poate distanța de zona play-off-ului dacă vecinele de clasament vor câștiga în această etapă.



Așa cum a spus și Gigi Becali, FCSB a ajuns la mâna rivalelor în această etapă pentru a nu se distanța de zona play-off-ului. Campioana este la două puncte de locul șase, în contextul în care are un meci în plus față de Oțelul și Universitatea Cluj.



FCSB, meciuri grele până la finalul sezonului regulat



Chiar dacă cei de la FCSB se arată, în continuare, optimiști cu privire la accederea în play-off, situația nu este deloc roz. În plus, echipa are și un program dificil până la finalul sezonului regulat.



În următoarea etapă, de exemplu, campioana va întâlni CFR Cluj pe teren propriu, o altă echipă aflată în criză și într-o situație delicată în clasament. Vor urma meciuri cu FC Botoșani (acasă), Oțelul Galați (deplasare), Universitatea Craiova (deplasare), UTA Arad (deplasare) sau Universitatea Cluj (acasă).



Aceste partide vor fi cruciale pentru echipa lui Gigi Becali, având în vedere că vorbim despre echipe care trag la titlu sau la accederea în play-off.



Programul lui FCSB în finalul sezonului regulat:

Etapa 23: CFR Cluj (acasă)

CFR Cluj (acasă) Etapa 24: Csikszereda (acasă)

Csikszereda (acasă) Etapa 25: FC Botoșani (acasă)

FC Botoșani (acasă) Etapa 26 : Oțelul Galați (deplasare)

: Oțelul Galați (deplasare) Etapa 27: Universitatea Craiova (deplasare)

Universitatea Craiova (deplasare) Etapa 28: Metaloglobus (acasă)

Metaloglobus (acasă) Etapa 29: UTA Arad (deplasare)

UTA Arad (deplasare) Etapa 30: U Cluj (acasă)



Dacă FCSB va rata play-off-ul, va fi o premieră în noul format al Superligii, cu sezon regulat, play-off și play-out. Cea mai slabă clasare a fost în sezonul pandemic, 2019-2020, un loc cinci.



FC Argeș, locul cinci în Superligă



Piteștenii au obținut o victorie importantă în economia luptei la play-off, iar acum au 37 de puncte și sunt la o distanță de patru puncte de prima clasată din play-out.



În următoarea etapă, FC Argeș va juca în deplasare cu Metaloglobus, ultima clasată, o nouă șansă de a face un pas important spre accederea în play-off.

