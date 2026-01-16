Piteștenii pregătiți de Bogdan Andone s-au impus la limită, scor 1-0, în etapa cu numărul 22 din Liga 1.



Ce a declarat Bogdan Andone după ce a trecut de FCSB



Fost antrenor la FCSB, Bogdan Andone a obținut un nou succes împotriva campioanei. La finalul partidei, tehnicianul celor de la FC Argeș a spus că echipa sa trebuie să muncească foarte mult pentru a prinde play-off-ul. De asemenea, el se așteaptă ca în curând Mario Tudose și Yanis Pîrvu să fie vânduți de FC Argeș:



"Suntem cumva pregătiți că o să rămânem fără ei (n.r Mario Tudose și Yanis Pîrvu). Pentru Mario au existat tot timpul oferte. La Yanis, care e jucător de echipă națională, au fost tatonări. Dacă se vor pregăti la fel, vor face pasul spre echipa națională mare. Tudose joacă meci de meci și o face impecabil



Vreau să-i felicit pe băieți pentru modul în care au jucat. Muncă, disciplină. Nu e întâmplător, pentru că așa i-am văzut în Antalya. Au făcut sacrificii, iar asta s-a văzut.



Am zis că va fi un meci intens, cu miză mare, pentru că FCSB era la doar trei puncte în spate înainte de meci. Terenul a dat o stare de luptă, s-au făcut greșeli tehnice. Mă bucur că am gestionat acea acțiune de atac și pentru finalizarea lui Yanis Pîrvu.



Nu, nu suntem deloc în play-off. Sunt foarte multe echipe în luptă, vreo 6-7 echipe pe două locuri. Sunt multe puncte puse în joc, important e ca noi să le obținem. Trebuie să luăm fiecare joc în parte.



Nu cred că e prima oară când începem cu doi jucători under. Pentru mine nu contează vârsta. Important e ca fiecare să facă efort, să aibă atitudine și să respecte ceea ce pregătim din punct de vedere tactic", a declarat Bogdan Andone, la finalul meciului FC Argeș - FCSB.



Cum arată clasamentul



În urma succesului de astăzi, FC Argeș a făcut un pas mare spre calificarea în play-off. Trupa lui Bogdan Andone a ajuns la 37 de puncte și ocupă locul 5 în Liga 1.



FCSB rămâne pe locul 9, cu 31 de puncte. Campioana nu poate să ajungă mai jos după această rundă, dar are un program foarte încărcat la orizont. În runda următoare, FCSB va primi vizita celor de la CFR Cluj. Ardelenii spperă și ei să prindă play-off-ul pe ultima sută de metri.



FC Argeș a reușit să câștige ambele meciuri disputate împotriva FCSB în sezonul regular. După 2-0 în tur, pe Arena Națională, piteștenii s-au impus și în duelul de la Mioveni. Unicul gol al meciului a fost reușit de puștiul Yanis Pîrvu (18 ani). Un jucător crescut în academia celor de la FC Argeș.

