Campioana FCSB, care a fixat Cupa României printre obiectivele clubului din acest sezon, având în vedere startul modest din campionat, a avut ghinion la tragerea la sorți din grupele competiției.



FCSB face parte din Grupa B, alături de Universitatea Craiova, Petrolul, UTA Arad, Gloria Bistrița și Sănătatea Cluj, urmând să joace doar cu trei dintre acestea. Toate meciurile vor fi disputate de campioană în deplasare!

Programul celor de la FCSB în Cupa României:



CS Gloria Bistrița- FCSB



UTA - FCSB



Universitatea Craiova - FCSB



Programul din Cupa României:

