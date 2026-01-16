Superliga noastră s-a reluat cu un rezultat-bombă! Pentru că, vineri, FC Argeș a reușit să învingă FCSB, scor 1-0, la capătul unui meci disputat pe un teren înghețat, foarte greu.

Imediat după terminarea partidei, Elias Charalambous a venit la interviu și a recunoscut că echipa sa n-a făcut suficient de mult, pentru a câștiga în fața unei formații oportuniste.

„Pe un astfel de teren, e clar că trebuia să alergi mai mult, să ai mai multă energie, mai multă forță. Adversarul a marcat din ocazia avută. Și noi am avut o ocazie, în prima repriză, și ar fi trebuit să înscriem. Dawa a făcut un meci bun, după o absență atât de lungă. Per total, a fost OK astăzi. Toate meciurile sunt finale pentru noi. Acum, vom uita de campionat și vom merge, la Zagreb, pentru a câștiga. Și cred că avem șansele noastre acolo“, a spus tehnicianul cipriot.

După 0-1 cu FC Argeș, pentru FCSB urmează duelul crucial din penultima etapă a Ligii Europa. Joi, de la ora 22:00, campioana va întâlni Dinamo Zagreb, în deplasare.

