Alibec are la momentul redactării acestui articol patru meciuri bifate, fără gol și fără pasă decisivă. Ajuns la 34 de ani, atacantul din Mangalia a privit înapoi și a recunoscut care este cel mai mare regret al carierei sale.



Denis Alibec nu se mai ascunde: „Cel mai mare regret din cariera mea”



Alibec a semnat cu Inter Milano la doar 18 ani și părea pregătit să devină o certitudine a fotbalului european. A fost căpitanul echipei Primavera, desemnat cel mai bun jucător din Italia la acea categorie de vârstă și se antrena constant cu formația mare. Totul părea să meargă perfect, însă momentul decisiv a venit în 2011, când a acceptat împrumutul la KV Mechelen.



Experiența din Belgia s-a transformat într-un episod negru al carierei: doar 390 de minute jucate, o suspendare de șase luni, probleme medicale și kilograme în plus. La un moment dat, Alibec a ajuns să creadă că drumul lui în fotbal s-a încheiat și a fost foarte aproape de retragere. DETALII AICI.



„Mă antrenam mereu cu echipa mare. Eram văzut foarte bine, eram căpitanul echipei de Primavera. Am ieșit și cel mai bun jucător din Italia la momentul acela. Dar faptul că am plecat în Belgia, împrumut … Cred că acolo am făcut o mare greșeală. Cred că trebuia să rămân în Italia, pentru că toată lumea mă știa, știau ce pot. Și în plus vorbeam și limba și mă acomodasem foarte bine. Când am plecat de la Inter împrumut, cred că ăla este cel mai mare regret al meu din carieră”, a spus Alibec pentru Golazo.



În prezent, atacantul are în palmares trei titluri de campion în România cu Astra Giurgiu, CFR Cluj și Farul Constanța, un trofeu de „Fotbalistul român al anului” și 43 de selecții la națională, unde a înscris șase goluri.

