Steaua - UTA Arad, LIVE TEXT de la 19:00. Miză mare în Ghencea: calificarea în grupele Cupei României

Steaua, una dintre cele mai în formă echipe din Liga 2, cu 10 puncte în primele 4 etape din noul sezon, va da piept cu UTA Arad, revelația Superligii, care se află pe locul 3 după 7 runde, cu 13 puncte.



Meciul se va disputa pe Stadionul Steaua, iar clubul gazdă a descris duelul cu UTA drept "o partidă extrem de importantă în urma căreia putem ajunge în faza grupelor. E un moment definitoriu pentru parcursul nostru din acest sezon".



Având în vedere că Steaua nu are drept de promovare nici în acest sezon, meciurile din Cupa României rămân singurele cu miză pentru echipa lui Daniel Oprița. Din 2022, de la schimbarea formatului, "militarii" au ajuns o singură dată în faza grupelor - sezonul 2023/2024, când au obținut 4 puncte și au încheiat pe locul 4.

"Vrem în grupele Cupei României, sper ca băieții să demonstreze, să mai facă un meci la fel ca sâmbătă, cu Reșița. Și poate reușim să învingem UTA", a spus Daniel Oprița.

Fost jucător important al lui Dinamo, Adrian Mihalcea, actualul antrenor de la UTA, nu recunoaște adversara de astăzi drept rivala sa tradițională.



"Nu este niciun fel de derby, nu are cum să fie un derby, e doar un joc important, un joc de cupă. FCSB este echipa cu care eu mă luptam de fiecare dată, asta am considerat întotdeauna. Sunt de aceeași părere și voi rămâne, FCSB este echipa cu care m-am duelat și împotriva căreia am considerat că e un derby.



Întâlnim Steaua București, o echipă care, dacă ar fi avut drept de promovare în ultimii cinci ani, ar fi promovat de două ori. E o echipă bună, o echipă constant în primele șase din liga a doua și despre care știu sigur că-și dorește să meargă mai departe în cupă, fiind singurul obiectiv palpabil al lor.



În același timp, este cu siguranță și unul dintre obiectivele noastre, acela de a avea un parcurs cât mai lung în grupe, în cupă. Au un lot destul de interesant, cu jucători cu foarte mare experiență și, bineînțeles, tineri din academie, ei fiind nevoiți, ca și regulă, să joace cu mai mult de unul în permanență", a spus Adrian Mihalcea.

Programul meciurilor din Cupa României (play-off)



Marți, ora 19:00:



Steaua București – UTA Arad



Miercuri, ora 17:30



FC Voluntari – AFK Csikszereda

CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoșani

AFC Câmpulung – Muscel 2022 – Metaloglobus București

CS Sănătatea Servicii Publice – Unirea Slobozia

FC Agricola Borcea – Campionii FC Argeș

CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița

CS Sporting Liești – CS Afumați

CS Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna

Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț

CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina

Știința Poli Timișoara – CS Dinamo București

FC Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK Sf. Gheorghe



Miercuri, ora 19:00:



Politehnica Iasi – ACS Petrolul 52



Joi, ora 17:00:

