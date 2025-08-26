Naționala României se va reuni pentru amicalul cu Canada, din 5 septembrie, și meciul din preliminariile Cupei Mondiale din 2026 cu Cipru, din 9 septembrie, din Grupa H.

Probleme pentru Mircea Lucescu! „Tricolorul” s-a accidentat

Mircea Lucescu a dezvăluit că Valentin Mihăilă s-a accidentat la unul dintre antrenamentele noii sale formații, Rizespor, și ar putea fi indisponibil pentru acțiunea echipei naționale.

Selecționerul naționalei României a explicat și că fostul jucător de la Parma și Universitatea Craiova are un alt post la formația din Turcia.

„Mihăilă s-a accidentat din nou, la antrenament. Sunt problemele care au fost. Sunt nouă jucători care s-au transferat și nu e simplu să se adapteze. Mihăilă s-a mutat la Rizespor și antrenorul lui Rizespor joacă în 3-5-2, iar Mihăilă nu poate să facă în lateral ce face un jucător care provine din fundaș”, a spus Mircea Lucescu la Digi Sport.

Valentin Mihăilă a bifat două meciuri în tricoul noii sale formații, dar nu a reușit să ofere vreun gol sau o pasă decisivă.

