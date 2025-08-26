Probleme pentru Mircea Lucescu! „Tricolorul” s-a accidentat

Probleme pentru Mircea Lucescu! &bdquo;Tricolorul&rdquo; s-a accidentat Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mircea Lucescu a dezvăluit că un jucător de bază al naționalei s-a accidentat.

TAGS:
Echipa NationalaMircea Lucescuvalentin mihailaCipruCampionatul Mondial
Din articol

Naționala României se va reuni pentru amicalul cu Canada, din 5 septembrie, și meciul din preliminariile Cupei Mondiale din 2026 cu Cipru, din 9 septembrie, din Grupa H.

Probleme pentru Mircea Lucescu! „Tricolorul” s-a accidentat

Mircea Lucescu a dezvăluit că Valentin Mihăilă s-a accidentat la unul dintre antrenamentele noii sale formații, Rizespor, și ar putea fi indisponibil pentru acțiunea echipei naționale.

Selecționerul naționalei României a explicat și că fostul jucător de la Parma și Universitatea Craiova are un alt post la formația din Turcia. 

„Mihăilă s-a accidentat din nou, la antrenament. Sunt problemele care au fost. Sunt nouă jucători care s-au transferat și nu e simplu să se adapteze. Mihăilă s-a mutat la Rizespor și antrenorul lui Rizespor joacă în 3-5-2, iar Mihăilă nu poate să facă în lateral ce face un jucător care provine din fundaș”, a spus Mircea Lucescu la Digi Sport.

Valentin Mihăilă a bifat două meciuri în tricoul noii sale formații, dar nu a reușit să ofere vreun gol sau o pasă decisivă.

Lista preliminară a stranierilor convocați de Mircea Lucescu

Portari

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2);

Mijlocași

  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4);

Atacanți

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5).
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Surse: Președintele Nicușor Dan a discutat cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, care aveau o ședință a coaliției de guvernare
Surse: Președintele Nicușor Dan a discutat cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, care aveau o ședință a coaliției de guvernare
ARTICOLE PE SUBIECT
Presa internațională r&acirc;de de Rom&acirc;nia. Urmăriți cea mai... . Ce spune de FRF
Presa internațională râde de România. "Urmăriți cea mai...". Ce spune de FRF
Pas &icirc;nainte sau &icirc;napoi pentru Ianis? Reacția lui Mircea Lucescu după ce a auzit unde ajunge Hagi Jr.
"Pas înainte sau înapoi pentru Ianis?" Reacția lui Mircea Lucescu după ce a auzit unde ajunge Hagi Jr.
Un străin din Superliga l-a dat pe spate pe Mircea Lucescu: &rdquo;Nu avem jucători ca el!&rdquo;
Un străin din Superliga l-a dat pe spate pe Mircea Lucescu: ”Nu avem jucători ca el!”
Lovitură pentru Ianis Hagi! Decizia luată de Mircea Lucescu &icirc;naintea meciurilor cu Canada și Cipru
Lovitură pentru Ianis Hagi! Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciurilor cu Canada și Cipru
ULTIMELE STIRI
Denis Alibec nu se mai ascunde: &bdquo;Cel mai mare regret din cariera mea&rdquo;
Denis Alibec nu se mai ascunde: „Cel mai mare regret din cariera mea”
Steaua - UTA Arad 0-0, ACUM pe Sport.ro! Duel pentru calificarea &icirc;n grupele Cupei Rom&acirc;niei
Steaua - UTA Arad 0-0, ACUM pe Sport.ro! Duel pentru calificarea în grupele Cupei României
Avertisment pentru FCSB de la un jucător al lui Aberdeen: Știm că le putem face rău!
Avertisment pentru FCSB de la un jucător al lui Aberdeen: "Știm că le putem face rău!"
FCSB - Aberdeen, LIVE ONLINE pe VOYO joi de la 21:30! Calificarea roș-albaștrilor se joacă pe Arena Națională
FCSB - Aberdeen, LIVE ONLINE pe VOYO joi de la 21:30! Calificarea roș-albaștrilor se joacă pe Arena Națională
Etapa a șaptea din Superliga: FCSpreBe redevine modă, Rapid accelerează &icirc;n gol, iar CFR se &bdquo;sinucide&rdquo; la Galați
Etapa a șaptea din Superliga: FCSpreBe redevine modă, Rapid accelerează în gol, iar CFR se „sinucide” la Galați
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Anamaria Prodan i-a pus oferta pe masă lui Ianis Hagi! Răspuns imediat dat de fiul Regelui

Anamaria Prodan i-a pus oferta pe masă lui Ianis Hagi! Răspuns imediat dat de fiul "Regelui"

Nota primită de Cristi Chivu, după debutul perfect la Inter Milano &icirc;n Serie A

Nota primită de Cristi Chivu, după debutul perfect la Inter Milano în Serie A

Ianis Hagi, răsturnare spectaculoasă de situație: &bdquo;Are oferta pe masă&ldquo;

Ianis Hagi, răsturnare spectaculoasă de situație: „Are oferta pe masă“

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Catalanii au aflat ce transfer pregătește Barcelona: clubul e gata să-i achite clauza de reziliere!

Catalanii au aflat ce transfer pregătește Barcelona: clubul e gata să-i achite clauza de reziliere!

CITESTE SI
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se ad&acirc;ncește

stirileprotv ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește

&bdquo;C&acirc;t s-a &icirc;ngrășat!&rdquo;. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut &icirc;n costum de baie

protv „Cât s-a îngrășat!”. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut în costum de baie

Procurorii blochează dosarele pe termen nedeterminat. Protest față de reforma pensiilor speciale

stirileprotv Procurorii blochează dosarele pe termen nedeterminat. Protest față de reforma pensiilor speciale

Ministerul Educației anunță o schimbare &icirc;n școli, cu două săptăm&acirc;ni &icirc;nainte de &icirc;nceperea noului an. Se reorganizează clasele

stirileprotv Ministerul Educației anunță o schimbare în școli, cu două săptămâni înainte de începerea noului an. Se reorganizează clasele

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!