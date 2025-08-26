Finanțatorul roș-albaștrilor neagă vehement orice legătură și se declară siderat de amploarea pe care a luat-o subiectul.



Gigi Becali neagă vehement: "Nu am vorbit cu ea"



Contactat de România TV pentru a oferi o reacție, omul de afaceri a pornit un atac frontal la adresa celor care propagă astfel de informații, susținând că nici măcar nu o cunoaște personal pe femeia cu care i s-a atribuit o aventură.



"A înnebunit lumea, chiar și voi, televiziunea, că ce spun unii pe TikTok îi dați la televizor. D-asta o să vină sfârșitul lumii", a tunat Becali.



Acesta a continuat șirul dezmințirilor, oferind detalii despre singura dată când ar fi văzut-o pe Tania Budi. "Tania Budi, nici nu o cunosc. Nici nu am dat mâna cu ea, în viața mea, să o ating pe mână. Am văzut-o în 1994 la o nuntă în New York. Nici atunci n-am dat mâna cu ea. N-am întâlnit-o, n-am văzut-o, n-am dat mâna cu ea, n-am vorbit cu ea în viața mea", a punctat patronul FCSB.



În final, Becali a mutat discuția în plan personal și religios, afirmând că este un om devotat familiei și că eventualele greșeli din trecut sunt istorie. "Păcatele pe care le-am făcut în viața mea, le-am spovedit, le-am șters, le uit, eu știu doar că am nevasta mea și altă femeie nu mai țin minte să fi avut", a încheiat acesta.

