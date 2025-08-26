Meciul va fi transmis LIVE ONLINE exclusiv pe VOYO, iar fanii vor putea urmări partida și LIVE VIDEO + comentariu LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro.



Prima manșă, disputată în Scoția, s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, după ce campioana României a condus cu 2-0. Rezultatul îi oferă FCSB-ului prima șansă la calificarea în grupele Europa League. În cazul unei eliminări, roș-albaștrii vor continua în grupa unică UEFA Conference League.



Arena Națională, plină pentru o seară europeană! Istoria e de partea FCSB-ului



Până sâmbătă seară se vânduseră 20.000 de bilete, dar oficialii clubului se așteaptă la peste 40.000 de suporteri la ora meciului. Atmosfera de pe Arena Națională poate fi decisivă pentru echipa lui Elias Charalambous, care vrea să repete performanțele istorice din cupele europene.



De patru ori a terminat FCSB 2-2 în turul unei duble europene, în deplasare, exact ca la Aberdeen. De fiecare dată, bucureștenii au obținut victoria pe teren propriu și s-au calificat: Standard Liege (2006), BATE Borisov (2007), Galatasaray (2008) și Aktobe (2014) au fost victimele roș-albaștrilor.



Aberdeen, rival incomod din Scoția



Adversara FCSB-ului a terminat sezonul trecut pe locul cinci în campionatul Scoției, cu 15 victorii, 8 remize și 15 înfrângeri. „Dons” au arătat forță ofensivă în prima manșă, revenind spectaculos de la 0-2.



Partida cu Aberdeen va fi al 28-lea meci european disputat de FCSB în ultimele 13 luni. Chiar și în cazul unui eșec, echipa va avea garantate cel puțin șase meciuri în grupele Conference League, între 2 octombrie și 18 decembrie.



Meciul FCSB - Aberdeen se joacă joi, de la ora 21:30, și va putea fi urmărit LIVE ONLINE pe VOYO, dar și în format LIVE VIDEO + comentariu LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro.

Aberdeen a încheiat pe locul 5 în ultima ediție din campionatul Scoției, sub granzii Celtic și Rangers, dar și sub Hibernian sau Dundee United. Echipa antrenată de suedezul Jimmy Thelin s-a calificat direct în play-off-ul Europa League datorită câștigării Cupei Scoției în urma unei finale cu Celtic (1-1, 4-3 după lovituri de departajare).



Cupa Scoției cucerită în luna mai a fost primul trofeu al lui Aberdeen după o pauză de 11 ani. Clubul scoțian, fondat în 1903, a avut perioada de glorie în anii '80, sub comanda lui Sir Alex Ferguson, când a cucerit Cupa Cupelor, Supercupa Europei și trei titluri.



În prezent, Aberdeen are un lot evaluat de Transfermarkt la 18,7 milioane de euro. Cel mai valoros jucător este finlandezul Topi Keskinen, extremă stânga în vârstă de 22 de ani.



În această vară, Aberdeen a plătit până acum doar 725.000 de euro pentru transferuri: extrema Nicolas Milanovic, de la Western Sydney (475.000 de euro) și fundașul stânga Emmanuel Gyamfi, de la Schalke 04 (250.000 de euro). În rest, jucători liberi de contract sau împrumutați.

