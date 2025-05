Este povestea lui Bobi Simion, cel care a cucerit medalii europene la para tenis de masă, după ce a descoperit acest sport din întâmplare, într-un loc unde venise doar să învețe limba engleză.

Eveniment istoric pentru mișcarea paralimpică din România. Pentru prima dată, cei mai valoroși sportivi paralimpici ai României au petrecut o săptămână într-un cantonament comun organizat la complexul „Lia Manoliu” dn Capitală. Totul la inițiativa noului președinte al Comitetului Paralimpic Român, fostul campion paralimpic Eduard Novak.

De la abandon la glorie: Bobi Simion, eroul tenisului de masă

Numărul 3 mondial la paratenis de masă, Bobi Simion a venit din Cluj-Napoca alături de echipa lui, pentru a-i cunoaște pe colegii de la alte cluburi și discipline. Povestea lui în paratenisul de masă este … de film!

„N-am fost să descopăr neapărat sportul, ci am vrut să învăț limba engleză mai bine. Și atunci am descoperit în acel club că există și acest sport și mi-am adus aminte din copilăria mea că am mai dat și eu de câteva ori cu paleta și am zis să reîncerc din nou acest sport. Nu am crezut că voi ajunge să-l practic la un nivel atât de sus și să ajung la competiții internaționale cum au fost Jocurile Olimpice”, spune Bobi Simion, multiplu medaliat european la para tenis de masă.