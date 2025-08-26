În vârstă de 19 ani, mijlocașul dreapta crescut la Academia lui Gică Hagi este aproape să îmbrace tricoul „câinilor”, după ce nu a reușit să se impună în Anglia.



Mazilu a fost transferat în 2023 de Brighton pentru 3 milioane de euro, însă experiența din Premier League nu a fost cea așteptată. A bifat doar câteva apariții pentru echipa U23 și a fost împrumutat la Vitesse Arnhem, unde a prins doar 4 meciuri.



„Câinii” pregătesc oferta pentru Adrian Mazilu



Dinamo a purtat negocieri avansate cu englezii și este pregătită să-i ofere internaționalului de tineret un contract pe 4 ani, cu un salariu de 8.000 de euro pe lună. Evaluat la 1 milion de euro de Transfermarkt, Mazilu este văzut ca o soluție de viitor pentru ofensiva „câinilor”, anunță jurnalistul Emanuel Roșu.



La București, fostul jucător al Farului ar urma să concureze pentru un post de titular cu scoțianul Danny Armstrong.

Dinamo nu mai are voie să înregistreze decât un singur jucător străin, astfel că transferul lui Mazilu ar rezolva și o problemă de lot.



Pentru Farul Constanța, Mazilu a jucat 50 de meciuri, a marcat nouă goluri și a oferit patru pase decisive. Acesta a făcut parte și din lotul României U21 la Campionatul European din 2023.

