"Noi am continuat şi am dat dovadă de un caracter puternic în a doua repriză. Noi am marcat aceste două goluri, aşa că mai avem un meci de jucat. Sperăm să ne descurcăm bine acolo. Ştim că va fi un meci dificil acolo şi că sunt o echipă cu experienţă în Europa, dar sperăm să reuşim", a spus Jensen, citat de Agerpres.



"În aceste meciuri, când jucăm împotriva unor echipe de acest fel, cu multă calitate, ştim că nu putem face greşelile pe care le-am făcut, pentru că vor marca din cauza lor. Sunt multe lucruri bune de reţinut, dar ştim şi că trebuie să rămânem atenţi pe tot parcursul meciului pentru a fi competitivi", a afirmat fotbalistul.



"De fapt, cred că ne-am descurcat destul de bine înainte ca ei să marcheze. Ştim că poate vor arăta puţin diferit pe teren propriu, dar ştim că sunt buni, mai ales pe contraatac. Trebuie să îmbunătăţim asta şi apoi să continuăm să facem ceea ce am făcut cu mingea şi să continuăm să ne dezvoltăm şi ca echipă", a adăugat el.

Optimism la Aberdeen înaintea meciului cu FCSB



"Au experienţă în Europa, au acea calitate, atunci când le dai o jumătate de şansă, vor marca. Aşa că nu trebuie să le permitem să-şi creeze ocazii, pentru că ei nu ratează. Dar am avut multă posesie în meciul tur şi sperăm să putem reuşi aceeaşi evoluţie acolo", a spus Jensen.



"Ne-am creat atât de multe ocazii, ştim că le putem face rău, aşa că sperăm că vom putea profita de asta în următorul meci şi să progresăm acolo unde trebuie şi apoi, sperăm, să putem obţine un rezultat mare", a adăugat fundaşul danez.



"Trebuie să încercăm să găsim poate chiar mai multe centrări şi să fim şi mai periculoşi, pentru că cred că am cauzat probleme cu asta. Cred că vom continua să progresăm. Suntem încă o echipă nouă, cu jucători noi, aşa că eu cred că vom fi mai buni meci de meci. Şi cu cât petrecem mai mult timp la antrenament împreună, cu atât vom progresa mai mult", a subliniat fotbalistul.



"Suntem o echipă foarte puternică şi este uimitor să vedem că putem avea jucători atât de buni pe bancă, concurenţă bună în cadrul lotului şi toată lumea trebuie să fie 100% dedicată pentru a ajunge în primul unsprezece. Cred că este un lucru pozitiv", a continuat Jensen.



El a vorbit şi despre coechipierul său Dante Polvara, care a marcat primul gol al lui Aberdeen în meciul tur cu FCSB, din postura de rezervă: "Dante aduce întotdeauna ceva bun. A marcat un gol, aşa că a fost bine să văd. Am auzit de golul pe care l-a marcat împotriva lui Frankfurt! Evident, îi plac meciurile europene, asta e sigur."



Jensen s-a arătat mulţumit că formaţia sa, nejucând în weekend, are o săptămână întreagă pentru a pregăti returul împotriva campioanei României.



Manşa secundă va avea loc la Bucureşti, pe 28 august, pe Arena Naţională (21:30). Meciul va putea fi urmărit la PRO TV și pe VOYO.

