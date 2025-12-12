Dorinel Munteanu (57 de ani), numit recent antrenor principal la Hermannstadt după plecarea lui Marius Măldărășanu, a avut un discurs tăios către fosta sa echipă, Sepsi Sfântu Gheorghe, și către cei care îi reproșează retrogradarea covăsnenilor.

Dorinel Munteanu, tăios către Sepsi și contestatari

„Neamțul” a spus că ce a găsit la Sepsi este total diferit de situația la Hermannstadt, noua sa formație, unde are la dispoziție mai multe partide și perioada de mercato de iarnă. De asemenea, pe contestatarii săi i-a îndemnat să fie mai inteligenți atunci când îl critică.

„Nu vreau să mai discut despre fosta echipă, Sepsi. Pentru că atunci mai erau nouă jocuri şi eu sunt foarte dezamăgit când cunoscătorii de fotbal sau cei care judecă prezenţa mea la Sepsi mi-au pus în spate retrogradarea. Atât timp cât eu am stat doar o lună de zile... Eu cred că e nedrept şi nu e fairplay să mi se pună mie în cârcă acea retrogradare.

Munteanu: „V-am spus ce am găsit acolo”

V-am spus ce am găsit acolo, e cu totul şi cu totul diferit aici. Am mai multe jocuri în faţă, o perioadă de transferuri. Aşa că le transmit acestor cârcotaşi să fie mai inteligenţi sau cumpătaţi atunci când deschid gura", a declarat Dorinel Munteanu, conform sptfm.ro.

Munteanu este liber de contract din aprilie, de când s-a despărțit după numai cinci meciuri de Sepsi Sfântu Gheorghe. Tehnicianul are în palmares două trofee cu Oțelul Galați, în calitate de antrenor principal: Liga 1 și Supercupa României, ambele în 2011.

