Marius Măldărășanu (50 de ani) a plecat după patru ani de la Hermannstadt, echipă alături de care a reușit să promoveze în Superliga României. Antrenorul îi lasă pe sibieni pe penultimul loc în campionat, cu doar două victorii după 18 meciuri.



Chiar dacă lucrurile păreau rezolvate încă de acum câteva zile, a venit și anunțul oficial al încheierii colaborării dintre cele două părți.



Hermannstadt a anunțat despărțirea de Marius Măldărășanu



Măldărășanu era antrenorul lui Hermannstadt din 2021. După un an a reușit promovarea în prima ligă, iar până acum a bifat 186 de meciuri: 76 de victorii, 56 de egaluri, 54 de înfrângeri, golaveraj: 258-199.



”Cu puțin timp în urmă, A.F.C.Hermannstadt și antrenorul Marius Măldărășanu au ajuns la un acord comun cu privire la rezilierea amiabilă a contractului.



187 meciuri, 77 victorii, 56 egaluri, 54 înfrângeri, o promovare, un loc 7 în SuperLiga Romania, o finală de Cupa României, un loc în inima fotbalului sibian!



Mulțumim pentru tot, Mister!”, a transmis Hermannstadt.



Hermannstadt nu va sta mult fără un antrenor. Recent, au apărut zvonuri potrivit cărora Daniel Oprița (44 de ani), antrenorul de la Steaua, ar fi favorit pentru a prelua postul lui ”Măldă” de la Sibiu.

