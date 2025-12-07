Dorinel Munteanu a confirmat că a purtat o discuție de „tatonare” cu Hermannstadt pentru a prelua conducerea tehnică a echipei după plecarea lui Marius Măldărășanu.

Dorinel Munteanu, în „tatonare” cu Hermannstadt

„Neamțul” a transmis că totul depinde, în aceste momente, de hotărârea conducerii sibiene. În plus, Munteanu se află tot mai aproape de revenirea în antrenorat, chiar în Superligă.

Cel mai selecționat român din istorie (134 de apariții la națională) a spus că are mai multe discuții purtate cu echipe din primul eșalon, dar și din Liga 2 sau din străinătate.

Munteanu: „Mă bucură mult că sunt pe lista celor de la Hermannstadt”

„Mă bucură mult că sunt pe lista celor de la Hermannstadt, dar nu s-a întâmplat nimic până în momentul de față. Nu s-au discutat mai multe. Probabil cei de acolo vor lua o decizie după meciul de astăzi, cu Universitatea Cluj. Nu este nimic nou să spunem.

A fost o discuție de câteva minute, mai mult de tatonare. Decizia este la cei de acolo. Mai sunt discuții din străinătate, dar și din Superliga, respectiv Liga 2. Nu am luat însă nicio decizie până acum”, a declarat Dorinel Munteanu, conform digisport.ro.

Munteanu este liber de contract din aprilie, de când s-a despărțit după numai cinci meciuri de Sepsi Sfântu Gheorghe.

Tehnicianul are în palmares două trofee cu Oțelul Galați, în calitate de antrenor principal: Liga 1 și Supercupa României, ambele în 2011.

