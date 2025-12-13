Xabi Alonso a făcut anunțul despre Kylian Mbappe!

„L-am recuperat pe Kylian. Este apt să joace şi vom decide mâine. Evident, este o veste bună", a spus el în conferinţa de presă de la Ciudad Real Madrid.

El nu a confirmat dacă îi va include în lot pe fundaşii Dean Huijsen şi Antonio Rodiger şi a recunoscut că va convoca mai mulţi jucători ai echipei de tineret. Fundaşii Joan Martínez şi Víctor Valdepenas "Valde", precum şi mijlocaşii Jorge Cestero şi Thiago Pitarch s-au antrenat cu prima echipă sâmbătă.

Sub presiunea a două înfrângeri consecutive pe Santiago Bernabeu, antrenorul lui Real Madrid, Xabi Alonso, va avea o ultimă şansă să-şi salveze postul duminică împotriva lui Alaves, sperând că jucătorii săi vor confirma revenirea colectivă.

Învins miercuri de Manchester City, echipa mentorului său Pep Guardiola (1-2), antrenorul basc a câştigat puţin timp cu o înfrângere considerată încurajatoare din punct de vedere al jocului, la trei zile după umilinţa suferită împotriva Celtei Vigo (0-2).

Agerpres

