Fostul mare internațional român rămăsese liber de contract după ce a plecat de la Sepsi OSK în aprilie 2025, după cinci meciuri în care a înregistrat o medie de 0,2 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Cu Hermannstadt, Dorinel Munteanu va avea o misiune extrem de dificilă. Clubul se află pe locul 15 în clasamentul Superligii României cu doar 16 puncte consemnate după 19 etape desfășurate în sezonul regulat.



Ce au spus cei de la Hermannstadt despre mandatul nereușit al lui Dorinel Munteanu de la Sepsi: ”Știți cum e treaba asta?”



Claudiu Rotar, finanțatorul lui FC Hermannstadt, a sugerat că a avut o listă clară de trei antrenori drept înlocuitorii lui Marius Măldărășanu, iar în cele din urmă Dorinel Munteanu a fost candidatul ideal pentru postul de ”principal”.



Cât despre mandatul nereușit al lui Dorinel Munteanu la Sepsi, Claudiu Rotar l-a dat drept exemplu pe Leo Grozavu, care dacă la Poli Iași nu a excelat, cu FC Botoșani se bucură de locul doi în clipa de față în clasament.



”Am avut o listă clară de trei antrenori și l-am ales pe Dorinel Munteanu. A jucat la Sibiu, este iubit în oraș. Jucătorii l-au dorit pe el și au fost mai mulți factori.



(n.r. mandatul nereușit al lui Dorinel Munteanu de la Sepsi) Știți cum este în fotbal, uitați-vă la Leo Grozavu. A fost la Poli Iași și nu a reușit, iar acum se bate la titlu cu Botoșani. Nu are nimeni asul din mânecă să pună un antrenor și să știe că are rezultate”, a spus Rotar, potriviti digisport.

