Iranienii au răspuns atacurilor și au vizat mai multe baze americane.

Cosmin Contra: ”Majoritatea jucătorilor străini sunt aici cu familiile, nu este o situație plăcută!”

Având în vedere situația tensionată și bombardamentele aflate în apropiere, meciurile din Qatar, țară unde activează și Cosmin Contra, au fost amânate. Al Arabi, echipa antrenorului român ar fi trebuit să se dueleze cu Al Sailiya pe 28 februarie, dar meciul a fost amânat.

În exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, Cosmin Contra a oferit ultimele detalii din mijlocul evenimentelor. Din informațiile antrenorului, meciurile ar putea fi reluate la finalul săptămânii.

”Totul e ok aici unde locuiesc eu, în Perla, unde locuiește și majoritatea jucătorilor și a staff-ului. Suntem ok, auzim câteodată bubuituri, dar sunt foarte îndepărtate. Suntem la 65 de kilometri de baza militară americană, suntem protejați din punctul ăsta de vedere.

Este o incertitudine, pentru că s-au amânat meciurile acum două zile, nu am mai făcut antrenamente, ieri am făcut antrenament online, dar, din ce ni s-a spus de la federație, care are fir direct cu Ministerul Apărării și Ministerul de Interne, se pare că totul e safe și s-ar putea ca toate echipele să se întoarcă la antrenamente la baze, să continuăm pregătirea meciurilor, iar la final de săptămână să programeze următoarea etapă.

Eu sunt liniștit, nu am nicio problemă, nu au fost problemele din Dubai, aici a fost un pic mai liniște. Mi-au spus că au sistemul de apărare cel mai avansat din lume, împreună cu cel american. Din punctul ăsta de vedere stau un pic mai liniștit, dar la nivel de jucători, e clar că majoritatea jucătorilor străini sunt aici cu familiile, nu este o situație plăcută pentru ei, așa că trebuie să gestionez acest lucru”, a transmis Cosmin Contra pentru PRO TV și Sport.ro.