Dinamo risca desfiintarea in cazul in care retrogradeaza! "Nu avem dreptul asta decat in Liga 1!" Anuntul suporterilor-actionari din Stefan cel Mare

Dinamo se afla pe locul 5 in clasamentul playout-ului cu doua etape inainte de finalul sezonului.

Evitarea retrogradarii este foarte importanta pentru echipa din Stefan cel Mare, nu doar din punctul de vedere al situatiei sportive si financiare, ci si pentru ca echipa s-ar putea desfiinta in cazul in care ajunge in Liga 2.

Potrivit reprezentantilor DDB, Dinamo nu are dreptul de a folosi marca si palmaresul in cazul in care retrogradeaza, acestea apartinand de clubul lui Nicolae Badea, a carui echipa se afla in Liga 4.

Omul de afaceri a acceptat ca formatia din Liga 1 sa foloseasca marca si palmaresul pe perioada nedeterminata, singura conditie fiind ca aceasta sa ramana in primul esalon.

"Daca Dinamo va retrograda, atunci va fi o problema. Clubul se va desfiinta pentru ca noi nu avem dreptul sa folosim sigla si palmaresul decat in Liga 1. Atunci echipa ii va reveni lui Nicolae Badea, care ne-a sustinut financiar in ultima perioada.

Actuala societate care foloseste numele si sigla lui Dinamo ii apartine lui Ionut Negoita, iar daca va ajunge in liga a doua, atunci clubul va trebui sa isi schimbe denumirea", a declarat Alexandru Conovaru, potrivit Realitatea Sportiva.

Cu doua etape inainte de fianlul sezonului, Dinamo a adunat 4 victorii consecutive si s-a salvat matematic de la retrogradarea directa. In ultimele meciuri ale playout-ului, "cainii rosii" vor infrunta FC Arges si Chindia Targoviste.

Pana la partida de la Pitesti, jucatorii lui Dusan Uhrin se vor duela marti, de la ora 20:15, cu Astra pentru un loc in finala Cupei Romaniei.