Cele două echipe și-au dat întâlnire luni seară, de la 19:30, în etapa cu numărul 29 din sezonul regulat al Superligii României. Giuleștenii s-au impus cu 2-1 și au înregistrat toate cele trei puncte.

”Te-ai integrat la Rapid?” Olimpiu Moruțan a făcut anunțul după 2-1 cu Slobozia

După meci, Olimpiu Moruțan, fotbalistul Rapidului, a explicat că echipa din Grant a făcut un meci bun și că speră să câștige și confruntarea cu Universitatea Craiova, din ultima etapă a sezonului regulat.

Mai mult, Moruțan a evidențiat că își dorește să marcheze și primul gol pentru giuleșteni. Astăzi, el a pasat decisiv la golul lui Daniel Paraschiv.

”Sperăm să o ținem tot așa, am făcut un meci foarte bun în seara asta. Știu că pe final nu am fost așa bine organizați, dar lucrurile astea le vom regla la antrenament. Sperăm că vom sta mai bine împotriva Craiovei pe teren.

Eu cred că putem și mai mult. Trebuie să muncim mai mult. La meciul cu Craiova trebuie să fim din ce în ce mai puternici.

(n.r. Te-ai integrat?) Sunt fericit că am ajutat astăzi echipa, am reușit să dau o pasă de gol. Păcat că nu am reușit să marchez. Vreau la următoarele meciuri să dai și gol și să fiu și mai bine. Muncesc în fiecare zi, îmi doresc să progresez și sper să o țin tot așa.

Noi ne dorim să câștigăm clar fiecare meci, dar trebuie să fim organizați foarte bine cu Craiova”, a spus Moruțan la flash-interviu.