BREAKING NEWS | O noua problema pentru suporterii-actionari de la Dinamo! "Suma este mare! Trebuie sa punem echipa pe drumul cel bun!"

Dinamo nu a scapat de probleme.

Suporterii-actionari din Stefan cel Mare au in continuare nevoie de bani pentru a salva baza de la Saftica. Dupa ce au strans sume importante de bani in acest sezon, salvand clubul de la faliment, fanii mai au o datorie de achitat.

In acest sens, reprezentantii DDB au facut un apel catre dinamovisti pentru a reusi sa stranga suma necesara urmatoarei rate care trebuie virata la ANAF.

"Am reusit sa trecem cu bine peste un sezon de cosmar, insa Dinamo nu este inca salvat! DDB va prezenta in curand planul pentru a merge mai departe.

Scopul este acela de a pune Dinamo pe drumul cel bun. Vrem un club care sa functioneze pe principii corecte, avem nevoie de un club sanatos si curat! Suntem obligati sa mergem cu datorii si constructie in acelasi timp. E imposibil sa ii facem echipa lui Uhrin fara sa reparam nenorociri ale trecutului!

Luni trebuie sa viram rata ANAF. Suma este mare, de aceea nu o vom dezvalui. Am ales aceasta varianta pentru a nu ii descuraja pe cei mai de moral dintre noi. [...]

Daca vom reusi si de aceasta data, aceasta este modalitatea, ne facem fiecare partea si suma pe care am strans-o pentru a rezolva situatia o vom dezvalui la final. Acelea sunt momentele in care am realizat cu totii forta pe care o avem, sunt clipele care ne-au facut mereu sa fim mandri de noi", au scris suporterii pe pagina de Facebook a Peluzei Catalin Hildan.

Suma de care ar avea nevoie dinamovistii se ridica, potrivit GSP, la circa 200.000 de euro.