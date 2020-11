EXCLUSIV | Cartu, sigur de venirea lui Radoi la Craiova: "A iubit Universitatea!" Dezvaluiri din perioada cand Mirel era la Extensiv: "A fost obligat sa se duca la Steaua"

Cristiano Bergodi si-a dat demisia de la Universitatea Craiova.

In locul lui a fost pus Corneliu Papura, iar Sorin Cartu a declarat ca mereu se apeleaza la fostul antrenor din Banie cand echipa trece printr-o perioada dificila.

"Corneliu este angajatul nostru al clubului, iar atunci cand echipa are probleme, cum are acum si nu numai cand are dificultate, se apeleaza el. In urmatoarea perioada, nici nu vrea sa punctez nici in plus, nici in minus fata de ce spune comunicatul", a declarat Cartu pentru PRO X.

Sorin Cartu este sigur ca Mirel Radoi va antrena Craiova, deoarece in sufletul lui a iubit Universitatea. El a dezvaluit ca a fost obligat sa mearga la Steaua de la Extensiv, deoarece Craiova nu a dorit sa platesca suma de bani pe care ros-albastrii au achitat-o pentru semnatura lui in 2000.

"Eu il vad intr-o zi antrenand Craiova, mai ales ca a fost un suporter, a iubit Universitatea in interiorul sau. In a doua parte a sa. Prima fiind acolo unde a jucat, unde a fost obligat sa se duca, la Steaua, dar in sufletul lui si-ar fi dorit sa fie la Universitatea. Esti obligat in momentul cand la vremea respectiva, cineva nu te vede la Craiova, poate daca eu m-as fi dus atunci antrenor, fiti siguri ca isi facea cariera acolo.



Oricum si-o incepea la Craiova. Dar nu au considerat, era si o suma de bani la vremea respectiva. Ei au considerat ca nu trebuie sa dea suma respectiva. Steaua nu a stat pe ganduri. A fost vorba de 200 de mii plus un milion. Si trebuia sa achiti suma asta pentru un jucator care avea o jumatate de an de Divizia A, ca eu il luasem in iarna. Dar asa se fac marile transferuri. Se fac de oameni care au ochi. Nu intamplator s-a dus la Steaua pentru ca era Piturca.

"Pai, din 10 antrenori din Craiova daca ne duceam la meciul ala cand l-am vazut prima data pe Radoi, numai nebunia mea pute sa il ia. Nu a jucat bine. Evident, era cel mai bun de la scoala sportiva de acolo. Avea superficialitate. Vedetism din asta mic, dar eu am vazut in el. Am zis lasa ma ca nu vine el sa faca pe aici in teren la mine. Ii dam bobarnace nu e problema", a spus Cartu.

Tweet Craiova radoi cartu Citeste si: