Discurs HALUCINANT al lui Cartu dupa infectarea lui Bancu: "Sa fie lasat sa joace, chiar daca e infectat!"

Craiova a pierdut pentru a doua oara consecutiv pe teren propriu, scor 0-1 contra Chindiei Targoviste.

Sorin Cartu a avut o iesire nervoasa dupa partida pierduta de olteni, spunand ca Nicusor Bancu ar fi trebuit sa evolueze in ciuda faptului ca are COVID. Presedintele Craiovei este de parere ca cei care sunt asimptomatici nu ar trebui tinuti in izolare ci lasati sa joace fotbal.

"Bancu are COVID, el este pozitiv, nu bolnav! In tara asta ati vazut cum se dau rezultatele, spun ca sunt 10000 de pozitivi. Pai spune-ne cati sunt bolnavi si cati raman pozitivi. Asa si cu Bancu, el n-are simptome, toata lumea spune ca daca ai COVID nu trebuie sa joci, pentru ca asa sunt comenzile."

"Am luat-o razna toti, am innebunit. Aia nu sunt bolnavi care sunt in izolare, bolnavi sunt aia care sunt in spital. Tot ceea ce se intampla e acoperit, voi presa acoperiti de asemenea, sa declare tot timpul cine e infectat si cine e bolnav. Sa joace fotbal Bancu, daca nu are simptome de ce il tii in izolare? Ala care e in spital e bolnav. Eu am fost in spital si de asta vorbesc", a declarat Sorin Cartu pentru Digi Sport.