Infrangerea Craiovei nu i-a picat bine! Cartu a TUNAT dupa meci si acuza arbitrajul: "Echipa asta incepe cu un handicap deoarece asa se vrea!"

Craiova a pierdut pentru a doua oara consecutiv acasa, contra Chindiei cu scorul de 0-1.

Cartu a atacat erorile de arbitraj si este de parere ca se doreste indepartarea Craiovei de la titlu. Presedintele Craiovei ii face "scelerati" pe cei care incearca sa mute atentia de la echipele lor in curtea altor cluburi.

"Infrangerea face parte din joc, insa cele pe care noi le-am suportat in ultimul timp sunt cu un alt gust. Nu pot sa accepti totusi ca de fiecare data e un accident. Sunt infrangeri cu un gust prea amar ca sa spun asa. Intr-adevar jocul nu a fost bun in ultimele meciuri, dar trebuie sa luam in considerare si problemele mari de la echipa."

"Pana la urma e 1-0 pentru ei dintr-o greseala de arbitraj, pai o luam razna! La meciul cu Clinceniul, faza in care dau ei gol este de fapt fault la Bancu. La Medias un penalty inexistent, pai ce facem acum? Le e frica sa nu avantajeze Craiova si acum o dezavantajeaza? Arbitrul il aflam inainte de meci, pe Popa l-am vazut cum a dat un penalty reclamat la partida Hermannstadt cu Chindia. Acum ce sa inteleg din faza asta? Ca a venit sa isi plateasca niste datorii? Pana la urma trebuie sa luam in calcul in analizele pe care le facem si greselile de arbitraj."

"Toti sceleratii au tipat despre ce fac alte echipe, ca sa disloce atentia de la echipele lor. Noi nu suntem cobaii nimanui. Este un fotbal profesionist si sa nu ne batem joc de investitiile care se fac. Echipa asta incepe cu un handicap, deoarece asa vrea x sau y!", a declarat Sorin Cartu pentru Digi Sport.