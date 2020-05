Dinamo vrea un presedinte de la o rivala din campionat, fost jucator al „cainilor” in semifinala cu Liverpool!

Acesta a mai fost aproape de Dinamo in 2008 si 2015.

Ioan Marginean, presedintele celor de la Gaz Metan Medias, este dorit de Dinamo. In conditiile in care antrenorul Edi Iordanescu s-ar fi inteles cu CS „U” Craiova, iar Marginean spunea ca „e singurul om in care am investit sentimente. Si eu am oferte sa plec in alta parte si nu il las, ca noi am venit impreuna”, sunt sanse ca oficialul sa ajunga la clubul sau preferat. Marginean a mai fost dorit la Dinamo, in 2008 si in 2015, ultima data dupa despartirile de Daniel Stanciu si Constantin Anghelache, iar patronul Ionut Negoita cauta acum solutii de relansare a clubului, in conditiile in care vanzarea acestuia asociatiilor fanilor sau afaceristului spaniol Herminio Menendez a intrat in impas.

Patronul lui Dinamo, care este nemultumit de activitatea lui Florin Prunea la nivel sportiv si vrea sa il lase pe Bogdan Balanescu sa se ocupe doar de chestiuni administrative si financiare, cauta in continuare un conducator care sa optimizeze activitatea clubului si sa fie capabil sa faca performanta cu un buget de austeritate. Negoita ar fi fost impresionat de modul in care Marginean a reusit sa navigheze cu clubul din Medias in perioada de insolventa, „alb-negrii” reusind un trend ascendent in mandatul actualului presedinte, cu locul 2 in play-out (2016-2017), locul 4 in play-out (2017-2018), castigarea play-out-ului (2018-2019) si calificarea in play-off (2019-2020 / momentan pozitia a 6-a, la doar 1 punct de un loc de cupe europene).

La acest parcurs se mai adauga o semifinala de Cupa Romaniei (2017-2018), dar si transferurilor unor jucatori excelenti adusi liberi de contract (Mario Rondon, Luis Aurelio, Carlos Fortes, David Caiado, Ely Fernandes, Nasser Chamed, Lukas Droppa, Boubacar Fofana, Dumitru Cardoso), promovarea unor tineri valorosi (Darius Olaru, Iulian Cristea, Mihai Velisar) sau revitalizarea altor fotbalisti despre care se credea ca nu mai au vreun cuvant de spus in Liga 1 (Marius Constantin, Azdren Llullaku, Valentin Cretu, Ionut Larie, Razvan Popa, Sergiu Bus). Aceste performante sunt cu atat mai notabile cu cat Gaz Metan a intrat in insolventa in noiembrie 2016, iar in acest an a reusit sa rezolve aceasta dificultate financiara.

In plus, Marginea a declarat mereu deschis ca este dinamovist si recent chiar a donat bani in programul fanilor din PCH, denumit „Doar Dinamo Bucuresti”. In 1974, el a debutat la seniori la Metalurgistul Cugir, in Divizia B, iar dupa 4 ani s-a transferat la Dinamo. In cele patru sezoane in tricoul „cainilor”, „Limoniu” a castigat trei campionate, doua Cupe ale Romaniei si a jucat si semifinala din Cupa Campionilor Europeni, in 1983, impotriva lui Liverpool, fiind considerat unul dintre cei mai duri aparatori din prima liga. Din vara anului 1984, acesta s-a transferat la Corvinul Hunedoara, pentru care a jucat in Divizia A, castigind Cupa Balcanica in 1986. In 1988, a devenit jucatorul celor de la Unirea Alba Iulia, echipa de la care s-a retras in 1992. Imediat dupa retragere, a ocupat functia de director sportiv la Unirea, iar apoi cea de presedinte. A mai trecut pe la Extensiv Craiova, a fost si observator federal in Divizia B, dupa care a lucrat in conducerile celor de la FC Brasov, Ceahlaul, "U" Cluj si Gaz Metan Medias.