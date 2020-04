Rasturnare de SITUATIE! Vanzarea lui Dinamo este ca si CAZUTA! Investitorii spanioli nu l-au putut convinge pe Negoita

Ionut Negoita doreste sa vanda Dinamo deoarece nu mai poate sustine financiar echipa.

Afacerea dintre Ionut Negoita si investitorii spanioli sta sa cada deoarece actionarul dinamovist nu este convins de bunele intentii ale cumparatorilor. Negoita vrea sa cedeze pachetul de actiuni detinut la Dinamo unor oameni cu bani.

Actionarul de la Dinamo a cerut o garantie lui Herminio Menendez, cel care vrea sa cumpere echipa. Herminio nu a putut sa dea o garantie si nu a adus nici macar un extras de cont ca dovada, conform GSP.

Herminio este asociatul lui Toni Curea, cel care a facut ca trasnferul lui Julio Baptista la CFR Cluj sa se realizeze. Tot prin Toni urma sa se faca si aceasta afacere cu preluarea lui Dinamo de la Negoita.

"Toate datoriile se ridica undeva la 3 milioane de euro.", a declarat Negoita in urma cu cateva zile. Asadar, Dinamo are in jur de 3 milioane de euro datorii, iar cel care preia clubul trebuie sa dispuna de mai multi bani pentru a-l tine in viata. De aceea dorea Negoita sa se asigure de buna credinta a actioanrilor spanioli.

Planul spaniolilor era sa vanda cei mai importanti jucatori ai lui Dinamo pentru a reusi sa plateasca aceste datorii si pentru a acontinua activitatea clubului. Au mers pe ideea ca vor putea castiga bani pentru ca mai apoi sa plateasca.