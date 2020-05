Atac DUR la adresa lui Ioan Andone! Becali il condamna pe fostul antrenor al lui Dinamo pentru deciziile luate: "Nu stiu de ce s-a bagat in asta, sa le dea sperante dinamovistilor"

Ioan Andone ar colabora cu grupul de investitii spaniol care vrea sa o cumpere pe Dinamo de la Ionut Negoita.

Fostul antrenor al "cainilor" ar urma sa fie pus in pozitia de presedinte al clubului in cazul in care grupul de investii spaniol ar cumpara Dinamo. Insa, conform ultimelor stiri, acestia nu ar avea banii necesari pentru a achita datoriile lui Dinamo, iar toata afacerea pare sa fi picat.

Ioan Becali a vorbit pentru Digi Sport si l-a criticat pe Andone pentru situatia creata, sustinand ca le-a dat sperante false fanilor lui Dinamo.

"Pe primul investitor il cunosc, e un fost canotor, a lucrat ca agent acum 20 de ani. Poate a fost director sportiv la Sevilla si scouter, a adus jucatori importanti in Spania, insa nu a fost impresarul lor.

Ma surprinde situatia ca apare Ioan Andone in treaba asta, el e la Voluntari, are un contract. Deja e foc acolo, la Dinamo, sa mai arunci si tu o benzina peste focul ala. Nu ma asteptam la Andone sa dea asemenea posibilitati suporterilor dinamovisti. Ca vine cineva cu bani, rezolva situatia, le da banii inapoi si Dinamo va avea o viata cu miere.

Cluburile nu se cumpara prin presa, ati vazut Newcastle, l-a luat printul Arabiei Saudite, nu a stiut nimeni.

Un investitor serios nu ar fi facut alarma asta. Nu stiu de ce Andone s-a bagat in asta, sa le dea iluzii suporterilor dinamovisti, nu inteleg", a declarat Ioan Becali la Digi Sport.