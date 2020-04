"Nu e niciun motiv de mandrie!" Reactia PCH dupa ce negocierile pentru vanzarea lui Dinamo ar fi picat! Ce mesaj au transmis

PCH a emis un comunicat pe retelele de socializare dupa ce negocierile pentru vanzarea lui Dinamo ar fi cazut.

Suporterii celor de la Dinamo au strans bani pentru obtinerea licentei pentru sezonul viitor si plata restantelor catre jucatori. Vanzarea clubului catre investitorii straini se pare ca ar fi picat potrivit Gazetei Sporturilor din cauza ca Herminio Menendez nu a putut prezenta o garantie ca poate sustine clubul si poate plati datoriile pe care Dinamo le are.

Peluza Catalin Hildan a emis un comunicat pe retelele de socializare in care a vorbit despre aceasta situatie.

"Nadejdea e numai la noi. Nu e niciun motiv de mandrie. Nu ne laudam singuri, pentru ca nu am realizat nimic singuri, ci doar impreuna cu voi toti, dar nu trebuie sa ne ferim s-o spunem: Daca noi suporterii nu plateam licenta, Dinamo era in Liga a 3-a. Cu alte cuvinte eram la capatul istoriei lui Dinamo. Ar fi urmat ani de zile de eforturi pentru a reveni pe prima scena.

Sau poate nu ne-am fi revenit niciodata. Zilele acestea glontul ne-a trecut pe la ureche. Nu am fi vrut ca Dinamo sa ajunga sa depinda in mod exclusiv de suporteri, dar din tot ce vedem in jurul nostru, e posibil ca acesta sa ne fie destinul. Deocamdata suntem singurii care cred in Dinamo si singurii carora le pasa cu adevarat", se arata in comunicatul emis de PCH pe pagina de Facebook.

