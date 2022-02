Speranță pentru Mediaș! Mărginean și-a spus versiunea, dar a apelat și la ironii: "Primarul a crezut că dacă plec eu, ia echipa și o duce în cupele europene. În cupele de vin!"

Fosta echipă a lui Ilie Poenaru a pierdut două puncte și urmează să fie depunctată cu alte șase puncte din cauza problemelor financiare care au băgat echipa în colaps. Mai mulți jucători au părăsit echipa, care e obligată să atace finalul de campionat cu mulți juniori în lot.

Gaz Metan Mediaș, aproape de faliment

Ioan Mărginean, fostul președinte al Gaz Metan Mediaș, a vorbit despre situația de la echipă, considerând că echipa poate fi însă salvată, dacă sponsorii și primăria își doresc asta.

”N-ar fi frumos din partea mea să găsesc vinovatul la Gaz Metan. Trebuie un audit începând din 1 iulie 2020 până la 1 februarie 2022. Am lăsat clubul când trebuia să primească prima tranșă pentru locul șase, 1.380.000 de euro. Am ieșit din insolvență când nu mai aveam datorii. Doar un proces cu Finanțele pentru 250.000 de lei, pe care l-am câștigat la tribunalul din Sibiu.

Mărginean, pe 20 martie 2020, când a început pandemia, a intrat în somaj tehnic alături de toți jucătorii. Le-am dat 2300 de lei pe lună. Am făcut economie de 380 de mii de euro. Un club de fotbal profesionist are auditor care face actele pentru depunerea licenței la FRF, are un censor care depune actele anual la Finanțe. E simplu de făcut un audit. Nu poți să ieși din insolvență dacă ai datorii.

Eu am ieșit anticipat din insolvență. Norocul societății din Mediaș e că poate reintra în insolvență, să reeșaloneze datoriile și să se ocupe de fotbal. Romgaz și Transgaz sunt societăți care sponsorizează societăți nonprofit. Există o chichiță la Finanțe: dacă ai datorii la Finanțe și nu poți scoate certificat financiar zero, nu poți beneficia de sponsorizări.

”Echipa se duce în cupe de vin, apă și înghețată”

Vedeți contractele lui Costa și ale celorlalți jucători aduși, care aveau salarii de 8-10 mii, plus comisionele pentru impresari. Ei au vrut să facă fotbal, dar s-au întins mai mult decât le e pătura. Nu e de condamnat.

Ei se bazau pe o sponsorizare. Domnul primar a crezut că dacă plec eu, ia echipa și o duce în cupele europene. O duce în cupele de vin, apă și înghețată. Asta e problema. Trebuie să își asume Primăria că acolo nu există decât echipa de fotbal.

Eu am luat-o din Divizia B, de pe locul 5, cu conturi blocate și jucători neplătiți. Când am intrat în Liga 1, am reechilibrat, intrând în insolvență. Oamenii au vrut să facă fotbal profesionist și managementul, împreună cu cei din consiliul de administrație, cu reprezentantul Transgazului, nu au reușit să se pună de acord cu o societate să facă bugetul și să aleagă obiectivul”, a spus Ioan Mărginean, la Digisport.

”Vor mai fi doar opt echipe în Liga 1”

De asemenea, Ioan Mărginean a vorbit și despre propunerea ca echipele să depună o garanție pentru salarii în momentul licențierii, considerând că după un sezon ar rămâne doar opt echipe în Liga 1, dacă s-ar aplica acest sistem.

”E foarte simplu. Când am susținut la Ligă, au zis că sunt nebun. În primul an, trebuie să pui o scrisoare de garanție de 65 la sută din salarii. Un club din Liga 1 nu poate trăi doar din drepturi tv. În primul an, vor mai fi doar opt echipe, crede-mă. În Liga 2, dacă nu ai stadion, să nu poți promova, nu mai joci pe ici, pe colo. În Germania, echipele din Liga 5 nu pot promova dacă nu au nocturnă. În primul campionat avem 8 echipe în A și 12 echipe în B. Facem C și C1 ca în Italia și fotbalul românesc renaște.

Clubul din Mediaș, cu puțin tact, unitate, se poate redresa. Ei trebuiau să stea la masă acum două luni, în ianuarie, nu acum”, a mai spus Ioan Mărginean.