EXCLUSIV | URMEAZA DEZASTRUL pentru Dinamo? "Daca nu ia nimeni clubul, se va ajunge in liga a 4-a. Daca o sa conduca suporterii va fi nebunie, nebunie, nebunie!"

Dinamo cauta de luni bune un investitor care s-o scoata din criza.

Negoita nu mai vrea sa bage bani, iar fanii s-au mobilizat. Au strans sute de mii de euro pentru acoperirea cheltuielor curente si pentru obtinerea licentei.

Fostul atacant Robert Nita crede ca Dinamo va avea o soarta similara cu a Rapidului daca echipa nu e preluata urgent de un investitor. Nita nu vede o solutie nici in predarea puterii catre fani.

"La Dinamo se intampla lucruri nasoale, urate. Sper sa vina cineva sa-i cumpere odata si sa se termine nebunia asta. Fotbalul romanesc are mare nevoie de echipe de traditie in prima divizie. Daca nu vine nimeni la Dinamo, va avea o soarta asemanatoare cu cea a Rapidului. Foarte bine ca strang bani suporterii, dar eu nu vad un club de talia lui Dinamo condus de suporteri. Daca ajung suporterii sa conduca, va fi o nebunie, nebunie, nebunie totala. Sa fie un reprezentant in consiliul de administratie, asta da. Dar daca ajung sa conduca suporterii nu e bine. Fanii sunt buni, necesari, dar in tribuna. Care vine sa si injure, plateste biletul, poate sa injure. Dar daca ajung sa conduca nu cred ca e bine", a spus Nita pentru Sport.ro.