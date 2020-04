Vanzarea lui Dinamo, BLOCATA! Legea Sportului impiedica tranzactia. Ce trebuie sa faca spaniolii pentru a deveni actionari 

Ionut Negoita se afla in dicutii cu oameni de afacere spanioli pentru vanzarea lui dinamo.

Legea Sportului impiedica vanzarea lui Dinamo direct catre spanioli. Herminio Menendez, cel care vrea sa preia pachetul de actiuni al lui Negoita, va trebui sa gaseasca o metoda prin care poate face acest lucru.

De fiecare data cand clubul a fost pe cale sa se vanda, de nicaieri, au aparut noi datorii care i-au facut pe cumparatori sa se razgandeasca. Legea Sportului e cea care impiedica realizarea afacerii de aceasta data.

Articolul 32 referitor la Cluburile sportive din Legea Sportului spune: "Pot fi actionari ai societatilor comerciale sportive pe actiuni personale fizice si juridice romane, precum si persoane fizice si juridice straine. participarea persoanelor fizice si juridice straine la capitalul social al cluburilor sportive profesioniste nu va depasi 49% din totalul actiunilor." Asadar, Herminio nu poate prelua partea majoritara de la Negoita.

Solutia este reprezentata de crearea unui SRL in Romania a spaniolului, iar prin aceasta societate sa cumpere clubul Dinamo.

"Mai mult ca sigur, spaniolul isi va face o societate inregistrata in Romania, isi va pune un administrator delegat si totul se va face fara probleme. Iar aceasta societate va putea prelua actiunile. Multi straini care investesc aici isi fac societati in Romania.", a declarat un avocat specializat in sport pentru GSP.