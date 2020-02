Renaste Dinamo! Jucatorii sunt coplesiti de decizia suporterilor de a investi la echipa: "E ceva unic in Romania, impreuna salvam echipa!"

Dinamo a invins-o pe Astra cu 2-0.

Dinamo s-a impus pe teren propriu in prima etapa din 2020. Pentru "caini" au marcat Perovic (65') si Ricardo Grigore (73'). Echipa viseaza din nou la un loc in play-off si jucatorii si-au exprimat respectul pentru fani, care au ales sa cumpere actiuni la echipa:

"Ne-am asteptat pentru ca am avut o pregatire foarte buna in cantonament. Ma bucur ca am castigat acest meci, era foarte important si ne da sperante la play-off. Am lucrat mult pe partea de organizare, sa nu mai primim goluri pe contraatac si sa stam mai bine in teren. Am fost foarte organizati si eficienti in careu, Diego a scos un penalty foarte bun. I-am spus sa forteze pentru ca erau irascibili in careu. Ma bucur ca am castigat, asta ne da o gura de aer pentru meciul urmator.

Avem o energie in plus, asteptam suporterii in numar cat mai mare si la meciul cu Voluntari si cum au strigat si ei: <salvam Dinamo si vom fi acolo pana la capat>.

Este un lucru foarte bun, ma bucur ca investesc suporterii. Se vede ca iubesc foarte mult clubul si conteaza foarte mult pentru noi. Se poate fara Nistor, s-a vazut in aceasta seara, trebuie sa jucam si fara el. Si Barcelona poate sa joace fara Messi. Toata echipa a luptat pana la capat si asta s-a vazut pe tabela", a spus Ricardo Grigore la finalul partidei.

"Trei puncte importante pentru noi, dar mai avem trei meciuri importante pentru a spera in continuare la play-off. La Dinamo tot timpul e greu, mereu trebuie sa castigi. Este putina presiune in plus, speram ca asta sa ne motiveze si sa o tinem pe acest drum. Dinamo nu sta intr-un jucator, Nistor ne-a ajutat foarte mult, dar acesta este fotbalul. Trebuie sa ne descurcam cu jucatorii care ii avem si sa ne facem treaba.

Este unica in Romania, din cate stiu s-a mai intamplat prin afara. Ma bucur ca ne-au ajutat suporterii si impreuna cu ei sa salvam Dinamo, cum strigau si ei. Am inteles ca aici vom juca si cu FCSB, vechi asa cum este stadionul, este casa noastra. Daca asa au decis conducerile, speram sa facem un meci la fel de bun si sa obtinem victoria", a spus Mihai Popescu.