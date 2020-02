VISUL DE PLAY-OFF CONTINUA LA DINAMO! AICI: calcule COMPLETE pentru primele 6 pozitii! Cum arata acum clasamentul

Dinamo se apropie de playoff dupa victoria cu Astra (2-0).

"Cainii" au ajuns la 31 de puncte, doar 4 sub Viitorul, ocupanta ultimei pozitii care trimite acum in playoff.

Dinamovistii spera ca echipa lui Hagi sa se incurce la Iasi, in ultimul meci al etapei, luni seara (20:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro). Abia atunci vor putea sa faca noi calcule cu sansele reale pe care le mai au pentru a fi in primele 6 la final.

In ultimele 3 etape ale sezonului regulat, Dinamo mai are meci cu Voluntari (in deplasare), apoi urmeaza derby-ul cu FCSB (acasa) si lupta finala cu Gaz Metan Medias (deplasare). Gazul e rivala directa in lupta pentru playoff, astfel ca partida din ultima runda poate fi o adevarata finala!

Ce program au adversarele lui Dinamo pana la finalul campionatului

Botosani este avantajata in lupta, avand meciuri cu Chindia, Hermanstadt, Sepsi si Poli Iasi, toate aflandu-se in zona playoutului in acest moment.

Viitorul a facut transferuri importante in aceasta iarna si Hagi nu concepe sa rateze playofful. Pentru constanteni urmeaza doua derby-uri cu Craiova si CFR si doua meciuri considerate mai usoare, in deplasare la Poli Iasi si acasa cu Academica Clinceni.

Pentru Gaz Metan urmeaza o partida impotriva liderului CFR CLuj, urmand apoi sa joace cu Academica Clinceni si cu Dinamo, in ultima etapa. Gazul a pierdut aseara cu Craiova, 1-3.

Sepsi mai are de disputat jocuri impotriva lui Poli Iasi, FC Botosani si Astra Giurgiu, ultimul fiind in deplasare. Echipa din Covasna a facut azi 2-2 cu FC Hermannstadt, in deplasare.

Cum arata acum clasamentul din Liga 1