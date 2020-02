"Am aratat rau, foarte rau!" Bogdan Andone, dupa infrangerea dureroasa cu Dinamo: "De acum va juca doar cine merita."

Astra a pierdut primul meci din Liga 1 in 2020.

Echipa din Giurgiu nu a reusit mare lucru in Stefan cel Mare si a fost invinsa de Dinamo cu 2-0. Bogdan Andone s-a declarat nemultumit de atitudinea jucatorilor si a spus ca nu e normal sa se prezinte asa. Antrenorul a trimis si un semnal de alarma si a spus ca de acum vor juca doar cei care se antreneaza bine si care merita sa fie in teren:

"Nu a mers absolut nimic. Nu am avut atitudine, agresivitate..am aratat rau, foarte rau in seara asta. Au mai fost meciuri in care am jucat fara Budi si Radut, baietii au jucat bine atunci si am castigat. Cei care au jucat astazi trebuiau sa aiba alta atitudine, vom vedea ce va fi. Suntem un lot destul de numeros si cine se va antrena bine si va merita, va juca. Poate au fost anumite momente cand s-au luat niste decizii, dar nu cred ca arbitrajul a influentat rezultatul de astazi.

Suntem cu multi jucatori la limita cartonaselor, plus jucatori indisponibili si deja sunt 5-6 absente importante, dar baietii trebuie sa inteleaga sa isi schimbe atitudinea. Sa fie constienti ca nu suntem calificati in play-off si daca nu vom avea alta atitudine cu Chindia, va fi dificil.

A fost patronul in vestiar inainte de meci, le-a promis si un bonus daca vor castiga. Din pacate nu a fost atitudinea care sa ne ofere sansa de a castiga. Am avut o atitudine care nu e normala si trebuie sa ne schimbam total pana la meciul de vineri.

Dinamo a aratat bine in meciurile de pregatire, ceea ce s-a vazut si astazi in timpul jocului. Ii felicit, au meritat victoria si m-as bucura sa fie in play-off si noi sa fim impreuna cu ei", a spus Bogdan Andone la finalul meciului.