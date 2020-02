Atac DEZLANTUIT al lui Alibec dupa dezastrul cu Dinamo: "Se fac jocuri sa intre si Dinamo in play-off! Hategan n-a vazut ce-am vazut eu din terenul celalalt!"

Astra a pierdut cu 2-0 in fata lui Dinamo.

Denis Alibec a avut o reactie nervoasa la finalul partidei si l-a acuzat pe Ovidiu Hategan pentru arbitraj. Atacantul Astrei a spus ca este inadmisibil ca un arbitru care se considera de Champions League sa faca asemenea greseli.

"Nu am avut atitudine. Am jucat cu frica de Dinamo, avand in vedere ca i-am batut pe unde i-am prins. Azi zici ca am jucat cu Real Madrid. Nu am ajuns la poarta ca sa am ocazia sa marchez. Si arbitrul... Fabrini intra in Crepulja si da penalty. La noi de doua ori mi-au pus talpa pe glezna si nici macar galben. Asta e, inseamna ca suntem prea mici. Nu ai cum, ca si arbitru de Champions League, cum se considera domnul Hategan, sa nu vezi astfel de lucruri. A lipsit si Budescu si Radut, parerea mea e ca Fabrini le-a facut tot jocul. E un jucator foarte bun, am vorbit ca trebuie sa-l blocam, dar nu am reusit. Este numai vina conducerii ca s-a ajuns la acea depunctare. Pentru meciul de azi este vina noastra. Imi e ciuda ca am pierdut meciul, banii sunt pe planul 2. Domnul Niculae ne-a urat bafta si sa castigam meciul acesta.

Nu am fost lasat sa plec, dar am discutat cu domnul Niculae si am cazut de comun acord sa raman pana la vara si sa ne batem la campionat. La cum am jucat astazi avem sanse sa nu prindem play-off-ul. Trebuie sa ne mobilizam ca sa reusim sa jucam din nou foarte bine.

Daca se accidenteaza 2 jucatori avem foarte mari probleme. Nu stiu ce sa zic, trebuie sa isi doreasca fiecare mai mult si sa fim o familie, altfel nu vom reusi. Ma gandesc sa fiu convocat, am vorbit cu cei de la nationala si mi-au spus ca daca voi continua asa voi fi chemat", a spus Alibec la finalul partidei.