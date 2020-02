Ultima ora! Florin Prunea a vorbit despre situatia de la Dinamo! Ce se intampla cu licenta pentru sezonul viitor

Fanii au strans bani pentru plata salariilor si au intrat oficial in actionariatul clubului. Au cumparat 10\% din actiuni!

Presedintele lui Dinamo Florin Prunea asteapta in continuare vesti bune. Oficialul a vorbit despre situatia financiara de la club. Prunea i-a linistit pe fani, anuntand ca problemele incep sa se rezolve: "Nu exista emotii cu licenta pentru sezonul viitor".

"Ieri le-au intrat salariile, mai este o singura luna restanta care se va plati in cel mai scurt timp. Deci din acest punct de vedere, toata lumea este linistita. Acum este randul nostru sa raspundem cu aceeasi moneda. Acum lucrurile intra pe un fagas normal, nu vor fi probleme cu licenta. Licenta o vom obtine 100%. Deci trebuie sa ne concentram numai si numai pe fotbal", a declarat Prunea la Telekomsport.

Suporterii inscrisi in proiectul "Doar Dinamo Bucuresti" au anuntat in aceasta saptamana ca au achizitionat 10% din actiunile clubului. Cei implicati in proiect au spus ca sunt deschisi sa discute si cu eventualii investitori interesati de Dinamo.