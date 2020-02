Fabbrini e NOUL NISTOR! Ce spune liderul lui Dinamo despre sansele 'cainilor' la play-off

Jucatorii lui Dinamo spera din nou la play-off dupa victoria 2-0 cu Astra.

Italianul Fabbrini e complet recuperat dupa accidentare. 'Cainii' i-au spus ca trebuie sa-i ia locul lui Dan Nistor, liderul din teren si din vestiar plecat la Craiova. Cu Astra, Fabbrini a fost cel mai bun de pe teren.

Mijlocasul e optimist dupa meciul castigat impotriva Astrei. Fotbalistul lui Dinamo crede ca "alb-rosii" pot castiga toate meciurile ramase si, astfel, sa ajunga in play-off.

"Trebuie sa castigam tot, nu mai avem alte variante pentru a ajunge in play-off. Am facut un meci mare. Am aratat in aceasta seara ca putem reusi. Ma bucur ca am putut ajuta echipa sa castige", a declarat Fabbrini pentru Digisport.

Legat de situatia financiara de la club, fotbalistul lui Dinamo spune ca jucatorii trebuie sa se concentreze la fotbal, nu la problemele din birouri.

"Noi trebuie sa ne facem treaba, iar de bani trebuie sa se ocupe altcineva. Sunt sigur ca se vor rezolva problemele", a spus Fabbrini.