ISI RISCA ANDONE POSTUL dupa 0-2 cu Dinamo? "N-am jucat nimic! Cineva trebuie sa dea explicatii!" Milionarul Niculae, NERVOS la finalul meciului

Ioan Niculae a plecat suparat din Stefan cel Mare. Patronul Astrei nu se astepta la o versiune atat de modesta a echipei lui in fata lui Dinamo.

Niculae spune ca-i va cere explicatii lui Andone dupa startul slab din 2020.

"Foarte multe nu sunt de spus. Felicitari lui Dinamo, au aratat ca o echipa de play-off, nu ca una de play-out. O echipa nu sta intr-un jucator, sta in 22 sau 24, nu zic nimic de absenta lui Budescu Toti trebuie sa-si faca datoria. Mi-am dat seama din prima repriza ca echipa e foarte slaba. Au fost in Antalya si au jucat extraordinar, acum au venit in tara si n-au jucat nimic. Le-am creat toate conditiile sa joace fotbal. O sa am o discutie cu antrenorul. Nu am nicio emotie cu licenta sau cu punctele pierdute", a spus Niculae.