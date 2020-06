Dinamo il poate lua INAPOI pe cel care a 'ingropat-o'! Ion Gheorghe ar putea reveni in Stefan cel Mare

Dinamo a pierdut cu Voluntari prin golul inscris de fostul jucator al 'cainilor', Ion Gheorghe.

Ion Gheorghe a fost lasat de Dinamo sa plece, liber de contract, in anul 2018 la Voluntari, iar acum, mijlocasul s-a 'razbunat' cu un gol care o tine pe Dinamo pe ultimul loc in clasamentul playout-ului.

Cu toate asta, 'cainii' au o optiune prin care l-ar putea aduce inapoi pana la 30 iunie. Conform surselor www.sport.ro, Dinamo il poate aduce inapoi pe Gheorghe daca va achita suma de 50 000 de euro.

Contactat de www.sport.ro, agentul jucatorului, Marian Perju a vorbit despre situatia mijlocasului si a confirmat ca poate fi luat inapoi de club.

"Sa vorbesti toata ziua de New Dinamo si apoi sa trimiti un copil crescut in curtea ta timp de 13 ani, capitan al echipei in majoritatea acestor ani, sa-l trimiti sa se antreneze singur, nu este in regula si nu este o politica sanatoasa..

Numai el si parintii stiu cat s-au chinuit sa ajunga in acel punct mai ales ca el, in paralel, s-a tinut si de facultate. Nu Bogdan Balanescu a luat decizia ca Ionut poate pleca de la Dinamo! El nu spune multe pentru ca asa a fost educat!

Ma bucur ca Nea Ando a stiut ce ia la Voluntari si la 4 zile de cand l-am dus acolo, nu a mai iesit din echipa si stiti bine cu ce performante a incheiat fiecare sezon. Subiectul Dinamo nu este inca incheiat contractual", a spus Marian Perju.