În primul meci din 2026 al ligii secunde, Steaua a pierdut pe terenul lui FC Voluntari, scor 0-2. Ion Gheorghe a deschis scorul în minutul 16 după o lovitură liberă deviată, iar Doru Andrei a stabilit scorul final în minutul 82, după o centrare înșelătoare.

FC Voluntari - Steaua 2-0, în Liga 2

FC Voluntari, antrenată de Florin Pîrvu, a ajuns la 4 victorii consecutive și este pe cale să își asigure prezența în play-off. Ilfovenii au urcat pe locul 2, cu 36 de puncte, la egalitate cu Sepsi și la 7 puncte în spatele liderului Corvinul Hunedoara.

De partea cealaltă, Steaua, care venea după 2-3 contra lui FC Bacău și 1-2 împotriva Gloriei Bistrița, a suferit al treilea eșec consecutiv.

"Militarii", care nu au drept de promovare nici în acest sezon, rămân pe locul 8, cu 30 de puncte, două sub ultima poziție de play-off, ocupată acum de CSM Reșița, care are un meci în minus.

Ambele echipe vor mai avea de disputat trei meciuri în sezonul regulat. FC Voluntari le va mai înfrunta pe Ceahlăul (deplasare), FC Bacău (acasă) și Gloria Bistrița (deplasare), în timp ce Steaua se va mai duela cu CSM Slatina (acasă), CS Afumați (deplasare) și Poli Iași (acasă).