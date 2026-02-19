GALERIE FOTO Dezastru pentru Steaua: al treilea eșec consecutiv, iar șansele la play-off scad drastic

Dezastru pentru Steaua: al treilea eșec consecutiv, iar șansele la play-off scad drastic Liga 2
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Steaua a suferit al treilea eșec consecutiv în Liga 2, iar formația pregătită de Daniel Oprița și-a redus semnificativ șansele pentru accederea în play-off.

TAGS:
Ion GheorgheDoru AndreiSteaua Bucurestifc voluntariliga 2
Din articol

În primul meci din 2026 al ligii secunde, Steaua a pierdut pe terenul lui FC Voluntari, scor 0-2. Ion Gheorghe a deschis scorul în minutul 16 după o lovitură liberă deviată, iar Doru Andrei a stabilit scorul final în minutul 82, după o centrare înșelătoare.

FC Voluntari - Steaua 2-0, în Liga 2

FC Voluntari, antrenată de Florin Pîrvu, a ajuns la 4 victorii consecutive și este pe cale să își asigure prezența în play-off. Ilfovenii au urcat pe locul 2, cu 36 de puncte, la egalitate cu Sepsi și la 7 puncte în spatele liderului Corvinul Hunedoara.

De partea cealaltă, Steaua, care venea după 2-3 contra lui FC Bacău și 1-2 împotriva Gloriei Bistrița, a suferit al treilea eșec consecutiv.

"Militarii", care nu au drept de promovare nici în acest sezon, rămân pe locul 8, cu 30 de puncte, două sub ultima poziție de play-off, ocupată acum de CSM Reșița, care are un meci în minus.

Ambele echipe vor mai avea de disputat trei meciuri în sezonul regulat. FC Voluntari le va mai înfrunta pe Ceahlăul (deplasare), FC Bacău (acasă) și Gloria Bistrița (deplasare), în timp ce Steaua se va mai duela cu CSM Slatina (acasă), CS Afumați (deplasare) și Poli Iași (acasă).

  • Fc voluntari steaua bucuresti liga 2 casa pariurilor 19022026 3
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Clasamentul din Liga 2

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
ULTIMELE STIRI
Câte bilete a vândut Dinamo până acum pentru derby-ul cu Rapid
Câte bilete a vândut Dinamo până acum pentru derby-ul cu Rapid
PAOK Salonic - Celta Vigo 0-1, ACUM! Iago Aspas marchează. Ionuț Radu e titular împotriva lui Răzvan Lucescu
PAOK Salonic - Celta Vigo 0-1, ACUM! Iago Aspas marchează. Ionuț Radu e titular împotriva lui Răzvan Lucescu
Cătălin Cîrjan, declarație în forță înainte de Rapid - Dinamo: ”Putem învinge orice adversar”
Cătălin Cîrjan, declarație în forță înainte de Rapid - Dinamo: ”Putem învinge orice adversar”
Mihai Neșu a împlinit 43 de ani. Mesajul lui FCSB: ”Cel mai frumos cadou pe care putem să-l dăruim”
Mihai Neșu a împlinit 43 de ani. Mesajul lui FCSB: ”Cel mai frumos cadou pe care putem să-l dăruim”
Alexandra Anghel, încrezătoare că va scrie istorie la Europene și Mondiale în 2026: „O să merg acolo și o să câștig”
Alexandra Anghel, încrezătoare că va scrie istorie la Europene și Mondiale în 2026: „O să merg acolo și o să câștig”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Jackpot pentru FCSB! UEFA a anunțat oficial suma virată în contul campioanei

Jackpot pentru FCSB! UEFA a anunțat oficial suma virată în contul campioanei

Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă

Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă

Iuliu Mureșan a reacționat după ce Cordea și-a primit pedeapsa: ”Vreau să remarc un singur lucru”

Iuliu Mureșan a reacționat după ce Cordea și-a primit pedeapsa: ”Vreau să remarc un singur lucru”



Recomandarile redactiei
PAOK Salonic - Celta Vigo 0-1, ACUM! Iago Aspas marchează. Ionuț Radu e titular împotriva lui Răzvan Lucescu
PAOK Salonic - Celta Vigo 0-1, ACUM! Iago Aspas marchează. Ionuț Radu e titular împotriva lui Răzvan Lucescu
Cătălin Cîrjan, declarație în forță înainte de Rapid - Dinamo: ”Putem învinge orice adversar”
Cătălin Cîrjan, declarație în forță înainte de Rapid - Dinamo: ”Putem învinge orice adversar”
Alexandra Anghel, încrezătoare că va scrie istorie la Europene și Mondiale în 2026: „O să merg acolo și o să câștig”
Alexandra Anghel, încrezătoare că va scrie istorie la Europene și Mondiale în 2026: „O să merg acolo și o să câștig”
Mihai Neșu a împlinit 43 de ani. Mesajul lui FCSB: ”Cel mai frumos cadou pe care putem să-l dăruim”
Mihai Neșu a împlinit 43 de ani. Mesajul lui FCSB: ”Cel mai frumos cadou pe care putem să-l dăruim”
FRF și-a ales favoritul pentru postul de selecționer
FRF și-a ales favoritul pentru postul de selecționer
Alte subiecte de interes
Eugen Neagoe taie în carne vie la Gloria Buzău! Tricolorul trecut și pe la Dinamo, OUT de la echipă
Eugen Neagoe taie în carne vie la Gloria Buzău! Tricolorul trecut și pe la Dinamo, OUT de la echipă
Trei dintr-un foc! Gloria Buzău transferă de la Rapid, Craiova și Sepsi
Trei dintr-un foc! Gloria Buzău transferă de la Rapid, Craiova și Sepsi
A picat transferul de 1.000.000€! Ce se întâmplă cu fotbalistul care "joacă și la FCSB titular"
A picat transferul de 1.000.000€! Ce se întâmplă cu fotbalistul care "joacă și la FCSB titular"
Necaz la FC Voluntari cu Pandele și pisica neagră pe gazon! Victorie refuzată în play-off după un penalty în minutul 90+6
Necaz la FC Voluntari cu Pandele și pisica neagră pe gazon! Victorie refuzată în play-off după un penalty în minutul 90+6
Dezvăluire fabuloasă a lui Jean Vlădoiu: "Lăcătuș era idolul meu, îmi lăsasem plete ca el. Eram un mic indian"
Dezvăluire fabuloasă a lui Jean Vlădoiu: "Lăcătuș era idolul meu, îmi lăsasem plete ca el. Eram un mic indian"
Magicul 7. Steaua a sărbătorit 77 de ani cu Marius Lăcătuș și Jean Vlădoiu
Magicul 7. Steaua a sărbătorit 77 de ani cu Marius Lăcătuș și Jean Vlădoiu
CITESTE SI
Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

stirileprotv Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

stirileprotv Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

stirileprotv Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

stirileprotv Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!