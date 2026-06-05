VIDEO „Asta ar fi povestea”. Reacția genială a jucătoarei de pe locul 114 mondial, ajunsă în finala Roland Garros

„Asta ar fi povestea”. Reacția genială a jucătoarei de pe locul 114 mondial, ajunsă în finala Roland Garros Tenis
Marcu Czentye
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Mirra Andreeva are parte de o adversară neașteptată în finala turneului de la Roland Garros.

TAGS:
Maja ChwalinskaMirra AndreevaRoland Garros 2026Tenis WTA
Din articol

Finala feminină a ediției 2026 a turneului de la Roland Garros va fi disputată între două jucătoare debutante în această fază competițională.

Mirra Andreeva și Maja Chwalinska vor lupta cu trofeul pe masă în după-masa zilei de sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16:00.

Maja Chwalinska, fără sponsor, dar în finala turneului de la Roland Garros

Rusoaica Andreeva mai jucase o semifinală de Grand Slam tocmai pe zgura din Paris, în urmă cu doi ani, însă rezultatul obținut de poloneza Chwalinska seamănă cu performanța atinsă de Emma Răducanu în cadrul Openului American din urmă cu aproape cinci ani.

Maja Chwalinska (24 de ani, 114 WTA) este debutantă pe tabloul principal al întrecerii de mare șlem de la Paris, iar cele șase victorii legate în ediția actuală devin uluitoare, în contextul acestei lipse de experiență.

Întrebată la conferința de presă care este explicația faptului că a purtat mai multe echipamente de joc, în cele șase runde trecute până acum, la Roland Garros, Maja Chwalinska a oferit replica zilei: „Nu sunt sponsorizată, asta ar fi povestea,” a punctat jucătoarea poloneză, invitând subtil producătorii de echipamente sportive să o contacteze cu oferte contractuale.

Mirra Andreeva

  • Mirra andreeva
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Maja Chwalinska, doar pentru a treia oară într-o competiție de mare șlem

Pentru poloneza Maja Chwalinska, Roland Garros 2026 este doar a treia participare într-o competiție propriu-zisă de mare șlem.

Chwalinska a debutat în turneele majore în 2022, la Wimbledon, când a ajuns până în turul secund, iar a doua cailficare a reușit-o anul trecut, la Melbourne, unde s-a oprit în runda inaugurală.

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