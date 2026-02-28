FC Voluntari a câştigat clar în deplasare sâmbătă, 5-1 cu Ceahlăul Piatra Neamț în etapa cu numărul 19 din Liga 2 (AICI LIVE TEXT ȘI LIVE VIDEO), și practic și-a asigurat calificarea în play-off-ul de promovare în Superligă, alături de liderul invincibil Corvinul Hunedoara și de Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

Teoretic, echipa lui Florin Pîrvu ar putea fi depășită de Steaua de pe locul 7 (acum în afara play-off-ului) într-un scenariu totuși mai degrabă improbabil: ilfovenii să piardă la scor ambele meciuri rămase din sezonul regular (acasă cu FC Bacău și în deplasare la Gloria Bistrița), iar în același timp trupa din Ghencea să câștige tot la scor cele două partide (în deplasare la CS Afumați și acasă cu Poli Iași).

”✅Bătălie câștigată la Piatra Neamț!

Ceahlăul Piatra-Neamț 1- 5 FC Voluntari

Marcăm de cinci ori și venim cu toate punctele acasă.

⚽ Ion Gheorghe (26)

⚽ Matko Babic (34)

⚽ Florian Haita (46)

⚽ Adam Nemec (56)

⚽ Doru Andrei (71)”, a postat la final FC Voluntari.

Atacantul slovac Adam Nemec, ajuns deja la 40 de ani și jumătate, a înscris din nou astăzi.

Fostul dinamovist, aflat din 2021 la Voluntari, are 3 goluri și 4 pase decisive în acest sezon din Liga 2.

