VIDEO FC Voluntari este și ea în play-off după ce s-a distrat bine de tot cu Ceahlăul! Adam Nemec, din nou marcator la 40 de ani

FC Voluntari este și ea în play-off după ce s-a distrat bine de tot cu Ceahlăul! Adam Nemec, din nou marcator la 40 de ani Liga 2
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa din județul Ilfov luptă pentru revenirea în Superligă.

TAGS:
Adam Nemecfc voluntariCeahlaul Piatra Neamtflorin pirvuIon GheorgheDoru Andrei
Din articol

FC Voluntari a câştigat clar în deplasare sâmbătă, 5-1 cu Ceahlăul Piatra Neamț în etapa cu numărul 19 din Liga 2 (AICI LIVE TEXT ȘI LIVE VIDEO), și practic și-a asigurat calificarea în play-off-ul de promovare în Superligă, alături de liderul invincibil Corvinul Hunedoara și de Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

Teoretic, echipa lui Florin Pîrvu ar putea fi depășită de Steaua de pe locul 7 (acum în afara play-off-ului) într-un scenariu totuși mai degrabă improbabil: ilfovenii să piardă la scor ambele meciuri rămase din sezonul regular (acasă cu FC Bacău și în deplasare la Gloria Bistrița), iar în același timp trupa din Ghencea să câștige tot la scor cele două partide (în deplasare la CS Afumați și acasă cu Poli Iași).

”✅Bătălie câștigată la Piatra Neamț! 

Ceahlăul Piatra-Neamț 1- 5 FC Voluntari

Marcăm de cinci ori și venim cu toate punctele acasă.

⚽ Ion Gheorghe (26)

⚽ Matko Babic (34)

⚽ Florian Haita (46)

⚽ Adam Nemec (56)

⚽ Doru Andrei (71)”, a postat la final FC Voluntari.

Atacantul slovac Adam Nemec, ajuns deja la 40 de ani și jumătate, a înscris din nou astăzi.

Fostul dinamovist, aflat din 2021 la Voluntari, are 3 goluri și 4 pase decisive în acest sezon din Liga 2.

Ceahlăul Piatra Neamț - FC Voluntari 1-5

Foto: Dan Duta/SPORT PICTURES

Clasamentul din Liga 2

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ministrul apărării Israelului a anunțat că țara sa a atacat Iranul și a declarat starea de urgență
Ministrul apărării Israelului a anunțat că țara sa a atacat Iranul și a declarat starea de urgență
ARTICOLE PE SUBIECT
Frații Chirilă, fără milă! Andrei și Ștefan, protagoniști în Champions League într-un 13-0 de poveste
Frații Chirilă, fără milă! Andrei și Ștefan, protagoniști în Champions League într-un 13-0 de poveste
ULTIMELE STIRI
Bournemouth - Sunderland 1-1! Egalitate de forțe pe „Vitality”
Bournemouth - Sunderland 1-1! Egalitate de forțe pe „Vitality”
Italienii, uluiți de Andrei Coubiș la două luni după transferul la ”U” Cluj: ”Trăiește asta acolo”
Italienii, uluiți de Andrei Coubiș la două luni după transferul la ”U” Cluj: ”Trăiește asta acolo”
Universitatea Craiova - Metaloglobus 1-1, ACUM. Oltenii restabilesc egalitatea
Universitatea Craiova - Metaloglobus 1-1, ACUM. Oltenii restabilesc egalitatea
Reacția lui Pep Guardiola, după ce a aflat că va juca din nou cu Real Madrid în Champions League
Reacția lui Pep Guardiola, după ce a aflat că va juca din nou cu Real Madrid în Champions League
Ce fotbalist a ratat Becali! Gol și assist în primele două meciuri la noua echipă
Ce fotbalist a ratat Becali! Gol și assist în primele două meciuri la noua echipă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Game-over!? Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după „U” Cluj - Oțelul 4-0

Game-over!? Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după „U” Cluj - Oțelul 4-0

Mihai Stoica a reacționat, în direct la TV, după ce echipa a ratat play-off-ul: „Mare ghinion”

Mihai Stoica a reacționat, în direct la TV, după ce echipa a ratat play-off-ul: „Mare ghinion”

Conducerea FCSB a exclus un titular incontestabil: „Nu va juca nicio secundă la noi”

Conducerea FCSB a exclus un titular incontestabil: „Nu va juca nicio secundă la noi”

Are „undă verde” să plece de la FCSB! Anunțul făcut de Gigi Becali

Are „undă verde” să plece de la FCSB! Anunțul făcut de Gigi Becali

Minim istoric! Ce șanse îi dă acum supercomputerul lui FCSB să intre în play-off

Minim istoric! Ce șanse îi dă acum supercomputerul lui FCSB să intre în play-off

Hermannstadt - FC Botoșani 3-1: victorie uriașă pentru sibieni după un meci spectaculos

Hermannstadt - FC Botoșani 3-1: victorie uriașă pentru sibieni după un meci spectaculos



Recomandarile redactiei
Gigi Becali l-a vrut, însă MM Stoica s-a opus! Acum, jucătorul a dat peste cap calculele FCSB-ului pentru play-off
Gigi Becali l-a vrut, însă MM Stoica s-a opus! Acum, jucătorul a dat peste cap calculele FCSB-ului pentru play-off
Reacția lui Pep Guardiola, după ce a aflat că va juca din nou cu Real Madrid în Champions League
Reacția lui Pep Guardiola, după ce a aflat că va juca din nou cu Real Madrid în Champions League
Universitatea Craiova - Metaloglobus 1-1, ACUM. Oltenii restabilesc egalitatea
Universitatea Craiova - Metaloglobus 1-1, ACUM. Oltenii restabilesc egalitatea
Italienii, uluiți de Andrei Coubiș la două luni după transferul la ”U” Cluj: ”Trăiește asta acolo”
Italienii, uluiți de Andrei Coubiș la două luni după transferul la ”U” Cluj: ”Trăiește asta acolo”
Ce fotbalist a ratat Becali! Gol și assist în primele două meciuri la noua echipă
Ce fotbalist a ratat Becali! Gol și assist în primele două meciuri la noua echipă
Alte subiecte de interes
Fostul vârf al lui Dinamo își pregătește plecarea din Superliga: „Pare să fie ultimul meu sezon aici”
Fostul vârf al lui Dinamo își pregătește plecarea din Superliga: „Pare să fie ultimul meu sezon aici”
FC Voluntari - Sepsi OSK 0-2 | Liviu Ciobotariu își învinge fosta echipă și ajunge la două victorii consecutive
FC Voluntari - Sepsi OSK 0-2 | Liviu Ciobotariu își învinge fosta echipă și ajunge la două victorii consecutive
"Făcea legea" în Superligă și acum a fost dat afară de la echipă din cauza unor comentarii pe rețelele sociale
"Făcea legea" în Superligă și acum a fost dat afară de la echipă din cauza unor comentarii pe rețelele sociale
Trei jucători cu 15 trofee câștigate cu Dinamo, noii antrenori de la FC Voluntari! Ilfovenii au făcut deja 9 transferuri
Trei jucători cu 15 trofee câștigate cu Dinamo, noii antrenori de la FC Voluntari! Ilfovenii au făcut deja 9 transferuri
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Ceahlăul a dat lovitura! Un jucător cu aproape 100 de meciuri în Serie A a ajuns în liga a doua
Ceahlăul a dat lovitura! Un jucător cu aproape 100 de meciuri în Serie A a ajuns în liga a doua
CITESTE SI
Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur

stirileprotv Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur

Dmitri Medvedev, prima reacție după bombardamentele din Iran: „Luptătorul pentru pace şi-a arătat adevărata faţă”

stirileprotv Dmitri Medvedev, prima reacție după bombardamentele din Iran: „Luptătorul pentru pace şi-a arătat adevărata faţă”

Sondaj: Peste jumătate dintre angajați vor să își schimbe jobul până la finalul anului. Ce i-ar convinge să rămână

stirileprotv Sondaj: Peste jumătate dintre angajați vor să își schimbe jobul până la finalul anului. Ce i-ar convinge să rămână

Mesajul SUA către România: ”NU părăsim NATO”. ”Nimeni să nu îndrăznească vreodată să ne provoace”

stirileprotv Mesajul SUA către România: ”NU părăsim NATO”. ”Nimeni să nu îndrăznească vreodată să ne provoace”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!