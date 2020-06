"Credeti ca Dinamo e sat fara caini?" Cum a reactionat Mihai Popescu dupa acuzatiile care i se aduc! "Sa spuna adevarul pentru ca se pot trezi cu lucruri rele pe cap!"

Mihai Popescu a comentat acuzatiile fostului medic al lui Dinamo, care spunea ca jucatorul influenteaza negativ vestiarul.

Fotbalistul neaga aceste afirmatii si le cere oamenilor sa spuna adevarul pentru a nu se ajunge in alte situatii negative.

"E normal ca toata lumea sa atace Dinamo. Se dau mari suporteri si spun ca ajuta clubul, dar din afara arunca cu pietre si cu cuvinte grele.

Pe mine lucrurile astea ma intaresc. Sunt un jucator puternic mental. Dar ii las sa spuna ce vor ei. In primul rand, e important sa spuna lucruri adevarate. Daca nu, se vor trezi cu multe lucruri rele pe cap. Nu vreau sa amenint pe nimeni, nu vreau conflicte, dar daca vorbesc de mine, ii rog sa spuna doar adevarul pentru ca asa se poate ajunge in alta parte.

Credeti ca Dinamo e sat fara caini? Credeti ca suntem singuri la Saftica? Avem antrenori si, pana la urma, cum ne-am permite sa facem asa ceva? Mai ales eu, care pana acum nu am demonstrat nimic. Ce am demonstrat la echipa asta? Imi sta mie in putere sa fac asa ceva? Credeti ca un jucator profesionist ar avea asa ceva in cap? Oamenii se dau mari suporteri, spun ca ajuta clubul, ca dau banii la echipa, dar de cealalta parte dau cu pietre in noi", a declarat Mihai Popescu la finalul meciului cu FC Voluntari.

La randul sau, antrenorul lui Dinamo, Adrian Mihalcea, a declarat ca nu a observat niciun act de indisciplina la echipa, de cand a ajuns pe banca tehnica.

"Nu am avut niciun act de indisciplina, s-ar fi aflat si eu as fi luat masuri. Acum nu sunt acte de indisciplina. Daca cei care au fost doresc sa vorbeasca, trebuiau sa vorbeasca atunci. Nu a fost nimic, doar acel moment in care baietii au crezut ca e bine sa nu jucam un meci amical. In rest nu am avut niciun fel de problema", a punctat tehnicianul.