LACRIMI la meciul lui Dinamo! Cum a fost surprins, la finalul partidei cu FC Voluntari, un fost jucator dinamovist

Situatia in care se afla acum Dinamo provoaca multa durere in randul suporterilor echipei.

La finalul meciului cu FC Voluntari, incheiat cu scorul de 1-0 pentru echipa lui Mihai Teja, lacrimile nu au intarziat sa apara.

Acum, Gheorghe Mihali, jucator la Dinamo in trecut, a fost surprins extrem de trist, cu lacrimi in ochi.

Fostul fundas central si tehnician al echipei din Stefan cel Mare a cucerit de doua ori titlul in Romania cu Dinamo. De asemenea, el a castigat de doua ori Cupa Romaniei in tricoul alb-rosu.

Situatia dificila in care se afla acum clubul, care este pe ultimul loc in clasamentul din playout-ul Ligii 1, nu are cum sa nu starneasca emotii puternice in sufletele celor care sunt alaturi de echipa in adevaratul sens al cuvantului.

